Радимов о «Спартаке»: «С чего вы взяли, что они победят «Крылья»? Для этого нужно еще уметь в футбол играть! Команда разобранная, все там считают, что Абаскаля не будет»

Владислав Радимов считает, что дни Гильермо Абаскаля в «Спартаке» сочтены.

«Вы забываете, что «Спартак» до матча с « » отлетел еще второму составу «Оренбурга» в Кубке России.

Были кадры тренировки « », которые на улице тренируются, и « », который в тепличных условиях. Не понимаю, почему они тренируются в манеже, вам играть все равно на улице. Романцев в «Спартаке» бы такую тренировку никогда не провел, они бы занимались на улице. Я этого не понимаю.

Абаскалю уже самому холодно. Мне кажется, он уже хочет домой, чтобы ему отдали неустойку. Сейчас, после этого удаления, когда команда будет без тренера в гостях, где из восьми матчей выиграла один… Вы считаете, что у «Спартака» достойная команда? Она плетется на седьмом месте.

«Крылья Советов» сейчас выше в турнирной таблице и играют лучше. С чего вы взяли, что «Спартак» должен выиграть?

После 0:4 в первом матче они должны отмазаться? Да откуда это возьмется? Собраться? Хорошо, настрой будет, но нужно еще уметь в футбол играть! Я вижу, что «Спартак» абсолютно разобранный.

В эпизоде с Беришей только заступился за Абаскаля. Больше никто из футболистов или со скамейки не пошел. О чем это говорит? О том, что все уже в «Спартаке» считают, что не будет. Попомните мои слова в январе», – сказал экс-хавбек «Зенита».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!