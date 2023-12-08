Радимов о «Спартаке»: «С чего вы взяли, что они победят «Крылья»? Для этого нужно еще уметь в футбол играть! Команда разобранная, все там считают, что Абаскаля не будет»

Теги Спартак Крылья Советов Владислав Радимов премьер-лига Россия Ахмат Олег Романцев Бернард Бериша Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов считает, что дни Гильермо Абаскаля в «Спартаке» сочтены.

«Вы забываете, что «Спартак» до матча с «Ахматом» отлетел еще второму составу «Оренбурга» в Кубке России.

Были кадры тренировки «Крыльев Советов», которые на улице тренируются, и «Спартака», который в тепличных условиях. Не понимаю, почему они тренируются в манеже, вам играть все равно на улице. Романцев в «Спартаке» бы такую тренировку никогда не провел, они бы занимались на улице. Я этого не понимаю.

Абаскалю уже самому холодно. Мне кажется, он уже хочет домой, чтобы ему отдали неустойку. Сейчас, после этого удаления, когда команда будет без тренера в гостях, где из восьми матчей выиграла один… Вы считаете, что у «Спартака» достойная команда? Она плетется на седьмом месте.

«Крылья Советов» сейчас выше в турнирной таблице и играют лучше. С чего вы взяли, что «Спартак» должен выиграть?

После 0:4 в первом матче они должны отмазаться? Да откуда это возьмется? Собраться? Хорошо, настрой будет, но нужно еще уметь в футбол играть! Я вижу, что «Спартак» абсолютно разобранный.

В эпизоде с Беришей только Хлусевич заступился за Абаскаля. Больше никто из футболистов или со скамейки не пошел. О чем это говорит? О том, что все уже в «Спартаке» считают, что Абаскаля не будет. Попомните мои слова в январе», – сказал экс-хавбек «Зенита».

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15 комментариев
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Владику надо свое ютуб-шоу замутить. Даже название рабочее уже есть. "На стакане"
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Вечер. Пятница. Радимов
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И вот серьёзно его ставят на один уровень аналитики с Аршавиным?
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Закусывать надо! (с)
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Владик Буланов не дотерпел даже до католического рождества, уже сейчас сорвался в пике.
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Кажется, что комменты минусует лично Владислав )
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Разумный взгляд. Команде нужен новый вектор развития.
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Возможно у него какой-то инсайд
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Ответ Дмитрий9779
Спартак непредсказуем,может задавить,а может пролететь.
А кто сейчас предсказуем?)
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Ответ Мукунку хороший
А кто сейчас предсказуем?)
Саня Мостовой
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-1
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Ответ Мукунку хороший
А кто сейчас предсказуем?)
Сочи
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