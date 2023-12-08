Тренер «Локо» о 2:0 с «Уралом»: «Довольны игрой, самоотдачей и дисциплиной. План выполнен»

В «Локомотиве» довольны победой над «Уралом» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

– Полностью ли довольны тем, что показал « » на поле?

– Думаю, тот план, который был на игру, выполнен. Очень важная победа, три очка сейчас очень важны. Хотелось бы отметить самоотдачу, организацию игры и дисциплину футболистов «Локомотива». Мы довольны игрой и результатом.

– Были ли какие‑то корректировки внесены в игру из‑за погоды?

– Никаких не было. Единственное, есть вещи при такой погоде, которыми не нужно усложнять себе жизнь.

– У «Локомотива» хорошо стали работать стандарты. Вы вели работу над этим компонентом или ситуативно получилось?

– Работа ведется, сегодня это привело к результату. Были матчи, когда были хорошие подачи и моменты со стандартов, но что‑то не получалось, потому что соперник хорошо играл в обороне.

– Показалось, что Самошников не был готов далеко выбрасывать мяч при аутах. У него какие‑то проблемы со здоровьем?

– Нет, мог бросать далеко. Выбор всегда за ним, он сам принимает решение в зависимости от ситуации.

– Какую оценку поставил бы тренерский штаб «Локомотива» за выступление команды в первой части сезона?

– Думаю, что оценки – это прерогатива главного тренера и руководства. В моем понимании футболисты делали все, что от них просят, – сказал старший тренер Олег Левин.

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