Тренер «Локо» о 2:0 с «Уралом»: «Довольны игрой, самоотдачей и дисциплиной. План выполнен»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Матч ТВ Илья Самошников Олег Левин Футбол

В «Локомотиве» довольны победой над «Уралом» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

– Полностью ли довольны тем, что показал «Локомотив» на поле?

– Думаю, тот план, который был на игру, выполнен. Очень важная победа, три очка сейчас очень важны. Хотелось бы отметить самоотдачу, организацию игры и дисциплину футболистов «Локомотива». Мы довольны игрой и результатом.

– Были ли какие‑то корректировки внесены в игру из‑за погоды?

– Никаких не было. Единственное, есть вещи при такой погоде, которыми не нужно усложнять себе жизнь.

– У «Локомотива» хорошо стали работать стандарты. Вы вели работу над этим компонентом или ситуативно получилось?

– Работа ведется, сегодня это привело к результату. Были матчи, когда были хорошие подачи и моменты со стандартов, но что‑то не получалось, потому что соперник хорошо играл в обороне.

– Показалось, что Самошников не был готов далеко выбрасывать мяч при аутах. У него какие‑то проблемы со здоровьем?

– Нет, Илья мог бросать далеко. Выбор всегда за ним, он сам принимает решение в зависимости от ситуации.

– Какую оценку поставил бы тренерский штаб «Локомотива» за выступление команды в первой части сезона?

– Думаю, что оценки – это прерогатива главного тренера и руководства. В моем понимании футболисты делали все, что от них просят, – сказал старший тренер Олег Левин.

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6 комментариев
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Почему в заголовке нельзя указать имя и фамилию тренера? Стесняемся кого-то?
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Соблюдает субординацию. Красавец 👍
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Тика молодец. Лучший бомбардир Локо))) в защите так себе, но в нападение чувство позиции на высшем уровне.
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Минтай мороженый
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в какой то момент казалось, что упустили инициативу в игре, плюс клоунада в защите стала происходить... ну как говорится, хорошо, что завершили на мажорной ноте... очень сложный матч... все же думаю, что порой тренерский штаб сильно тормозит с заменами 🤔 ведь мы могли бы потратить деньги на билет/абонемент, а тратим на валидол 😁 желаю команде хорошо подготовится ко второй части сезона, чтобы после перерыва не было провала, как в начале чемпа... в плане физ формы... так то по очкам нормальный результат, имели все возможности набрать больше, но много пороли моментов... 🤷‍♂️
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