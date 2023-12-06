Сила Роналду, техника Месси, пасы Бекхэма, реализация Индзаги – Гризманн описал идеального форварда

Антуан Гризманн поучаствовал в составлении собирательного образа форварда мечты.

Нападающий « » мог использовать различные качества как современных игроков, так и тех, кто уже завершил карьеру.

Идеальный форвард должен должен пасовать как , обладать игровым интеллектом , быть столь же сильным, как . В качестве образца выносливости назвал себя, работоспособности – Коке, скорости – Тьерри Анри.

Также футболист мечты должен быть таким же техничным, как Лионель Месси, и уметь реализовывать моменты на уровне Филиппо Индзаги.

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