Сила Роналду, техника Месси, пасы Бекхэма, реализация Индзаги – Гризманн описал идеального форварда

Теги Филиппо Индзаги Криштиану Роналду Тьерри Анри Атлетико Лионель Месси Дэвид Бекхэм Ла Лига Серджи Бускетс Коке Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн поучаствовал в составлении собирательного образа форварда мечты.

Нападающий «Атлетико» мог использовать различные качества как современных игроков, так и тех, кто уже завершил карьеру.

Идеальный форвард должен должен пасовать как Дэвид Бекхэм, обладать игровым интеллектом Серджи Бускетса, быть столь же сильным, как Криштиану Роналду. В качестве образца выносливости Гризманн назвал себя, работоспособности – Коке, скорости – Тьерри Анри. 

Также футболист мечты должен быть таким же техничным, как Лионель Месси, и уметь реализовывать моменты на уровне Филиппо Индзаги.

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25 комментариев
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Идеального нарисовать не проблема. А вот полная противоположность- бухает как Гаскойн, ездит по дорогам как Марадона, плюется в соперников как Райкард, бодается как Зидан, кидает родной клуб как Фигу, спит с женами друзей как Терри,тусит как Неймар-вот это я понимаю, футбольный Франкенштейн!))
+6
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+6
Ответ Gal98
Можно было гораздо короче сказать. Уложиться в 5 букв.
Азмун)
+5
-2
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Идеального нарисовать не проблема. А вот полная противоположность- бухает как Гаскойн, ездит по дорогам как Марадона, плюется в соперников как Райкард, бодается как Зидан, кидает родной клуб как Фигу, спит с женами друзей как Терри,тусит как Неймар-вот это я понимаю, футбольный Франкенштейн!))
И нога как у Лукаку!
+1
0
+1
Можно было гораздо короче сказать. Уложиться в 5 букв.
+6
-6
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https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/10/08/12/1381259080_918732944.jpg
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Индзаги очень много порол, у него есть сезоны на пике, где пять голов за сезон....
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Ответ Gal98
А ты видел дриблинг Арбелоа?
Он хотел написать Абелардо 😂
https://www.soccer.ru/sites/default/files/styles/comment_attachment/public/comment-attachment/screenshot_2023-03-23-16-20-49-1.png?itok=lpQwxHPu
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Ответ Великий Алонсо
Иди проспись, откуда у Месси сила 😂😂😂
Так я же написал специально для таких 🐑 типа тебя: "превосходит почти всех", "почти" - это означает, что не всех. И как раз по силе не самый топовый. Так тебе понятнее, 🐓?)
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