Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра»: «Команда победителей 🤷🏽‍♂️😅💪🏽»

Теги Криштиану Роналду фото высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра».

«Команда победителей 🤷🏽‍♂️😅💪🏽», – таким текстом форвард подписал фото.

Напомним, сегодня «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Риядом» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Фото: instagram.com/cristiano/

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32 комментария
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Ответ Quest
Посмотрел несколько матчей: чемпионат уровня нашего ПФЛ.
Ничего себе, одновременно следить за пфл и верблюдами дорогого стоит)
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Посмотрел несколько матчей: чемпионат уровня нашего ПФЛ.
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Вот он клуб, где Рон счастлив по настоящему)
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Все итак знают что рони в отличной форме, но даже тут он максимально напряг бицуху)
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Ответ rigobersong
Скоро голы с тренировок в пустыни в официальные засчитает себе:) Как же я ржу когда вижу в списке топовых бомбардиров абсолютного середняка Нкуду:))
Нормально, Артёмка их скоро уже в свой подсчет внесет. Спорц вынесет в новости о Г+П за год в сравнении с Кейном и Холландом. Главное почаще только писать что все голы Пеле местным аборигенам на берегах Амазонки - мусорная стата.
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Какое небо голубое)
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Надо провести опрос,мнение пользователей спортса о том являются ли Рига с Игорьком реальными людьми или это работники спортса,набивающие трафик!Ведь странно,когда упоминаешь фамилию Игорька в комментарии,а тебе система выдает предупреждение о возможном нарушении правил сайта!
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Ответ Quest
Посмотрел несколько матчей: чемпионат уровня нашего ПФЛ.
Ты угораешь, что ли? Там в каждом клубе по 5-7 легионеров уровнем выше Вендела.
Лига СА сейчас точно сильнее РПЛ.
+2
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Какой красивый мужественный спортсмен из Португалии! Красавец! Напряг бицуху, встал на цыпочки - знает ведь как правильно фотографироваться. Не удивительно что у него больше всех подписоты в инсте. Настоящая фотомодель! 👍🏻
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Ему самому не смешно?)))
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Ответ Мельников Михаил
Ты угораешь, что ли? Там в каждом клубе по 5-7 легионеров уровнем выше Вендела. Лига СА сейчас точно сильнее РПЛ.
конечно, но им выгоднее писать всякую чушь
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Ответ Quest
Посмотрел несколько матчей: чемпионат уровня нашего ПФЛ.
Ты еще не видел МЛС 😆
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Ответ Кирилл
Но, как мне помнится, Аль Наср до прихода Роналду шел на первом месте в Чемпионате Саудовской Аравии ) Так может Аль Наср "пожертвовал 0 трофеям" ?) И когда Роналду "выиграл Лигу чемпионов Азии" ?) Аль Наср выиграл Арабскую лигу чемпионов по футболу, где играли только арабские клубы из Азии и Африки )
А количество проведённых матчей клубами на момент перехода не будешь уточнять))??? Может дело в том что кто-то провел меньше игр, а кто-то больше, не думал?))
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Ответ Дима
А количество проведённых матчей клубами на момент перехода не будешь уточнять))??? Может дело в том что кто-то провел меньше игр, а кто-то больше, не думал?))
Аль Наср на момент первого матча Роналду сыграл 14 матчей во всех турнирах (13 в чемпионате и 1 в кубке) и был впереди на 2 очка.
Иттихад, который стал чемпионом в прошлом сезоне с преимуществом в 5 очков над Аль Насром (то есть, с момента нахождения Роналду в клубе привез 7 очков), сыграл, о удивление, точно такое же количество матчей - 14 матчей (13 в чемпионате и 1 в кубке).

Так кто из клубов "провел меньше игр, а кто-то больше" ?)
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Ответ Кирилл
Аль Наср на момент первого матча Роналду сыграл 14 матчей во всех турнирах (13 в чемпионате и 1 в кубке) и был впереди на 2 очка. Иттихад, который стал чемпионом в прошлом сезоне с преимуществом в 5 очков над Аль Насром (то есть, с момента нахождения Роналду в клубе привез 7 очков), сыграл, о удивление, точно такое же количество матчей - 14 матчей (13 в чемпионате и 1 в кубке). Так кто из клубов "провел меньше игр, а кто-то больше" ?)
покажи откуда инфа
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Ответ Кирилл
Открываете сайт https://www.transfermarkt.world/saudi-professional-league/startseite/wettbewerb/SA1/saison_id/2022 и изучаете статистику по клубам )
а матч Иттихада с Шабабом 9 тура когда сыграли?))
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