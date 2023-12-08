Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра»: «Команда победителей 🤷🏽♂️😅💪🏽»
Криштиану Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра».
«Команда победителей 🤷🏽♂️😅💪🏽», – таким текстом форвард подписал фото.
Напомним, сегодня «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Риядом» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: instagram.com/cristiano/
Лига СА сейчас точно сильнее РПЛ.
Иттихад, который стал чемпионом в прошлом сезоне с преимуществом в 5 очков над Аль Насром (то есть, с момента нахождения Роналду в клубе привез 7 очков), сыграл, о удивление, точно такое же количество матчей - 14 матчей (13 в чемпионате и 1 в кубке).
Так кто из клубов "провел меньше игр, а кто-то больше" ?)