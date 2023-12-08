Анчелотти о переходе к саудовцам за 500 млн евро: «Я бы пошел пешком, даже самолет не нужен. Шучу»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Карло Анчелотти пока не готов работать в Саудовской Аравии.

– Вы бы поехали в Саудовскую Аравию за 500 млн евро, как Джон Рам (гольфист перешел PGA Tour в LIV Golf Tour за сумму от 300 до 570 млн долларов – прим. Sports.ru)?

– Я бы отправился туда пешком. Не пришлось бы даже брать билет на самолет, я бы пошел пешком.

Шучу. Это выбор каждого. Мир меняется и будет меняться. Меня никто и ничто не удивляет. Я не эксперт в гольфе, но думаю, что Рам очень хорош, лучший.

Меня не звали в Саудовскую Аравию. Я живу настоящим, и это здорово. У меня другая цель. Я никогда не думал о деньгах, потому что рос в семье, в которой они не были чем-то важным. Сейчас у меня есть деньги, и я по-прежнему не считаю их чем-то важным. Главное – чувствовать себя хорошо в своей среде.

Если я уеду в Саудовскую Аравию, мне тоже будет хорошо, но сейчас мне хорошо здесь, и я надеюсь, что так оно и будет дальше, – сказал главный тренер «Реала».

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22 комментария
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В каждой шутке, есть только доля шутки. Хитрец Карло.
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- я бы пошел пешком
- Карло, вы куда? подождите
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Мудрец дед Карло
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Шучу. Нужен»
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Ответ GuruFutbola
За надбавку в 2,5% побежал бы уже сегодня задницу целовать арабу, как всякие мчкашные позорники по типу кринжа и бензема
Согласен, могли бы за хлеб играть и пешком до базы добираться как в нищем бчк
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когда врёшь подпрыгивай Карло!
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Голосом из рассказчика из фильма :Он не шутил)
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Карло Стэтчелотти.
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У меня есть 3000 р до пенсии и я считаю их очень важными.
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Смешно будет если папа Карло их на слабо взял и они в итоге предложат
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арабы не понимают шуток , связанных с деньгами. Сейчас предложат требуемую сумму
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да пешком норм,пока из дома выйдет- уже пару лямов накапает, можно потом и отдохнуть)
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Так все таки Сауди замутили в гольфе раскол.
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Шучу, не бананы.
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Карло еще не всю молодежь раскрыл, рано об Аравии думать!
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Только непонятно, Сауди хотят объединиться с ПГА и говорят это скоро произойдет, так зачем платить сотни миллионов одному игроку?
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Я за 5 пойду
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Хе, а кто бы не пошел 😁
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Ответ alexmixer9
Согласен, могли бы за хлеб играть и пешком до базы добираться как в нищем бчк
Нормисы без крайностей существовать не могут
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