Анчелотти о переходе к саудовцам за 500 млн евро: «Я бы пошел пешком, даже самолет не нужен. Шучу»

Карло Анчелотти пока не готов работать в Саудовской Аравии.

– Вы бы поехали в Саудовскую Аравию за 500 млн евро, как Джон Рам (гольфист перешел PGA Tour в LIV Golf Tour за сумму от 300 до 570 млн долларов – прим. Sports.ru)?

– Я бы отправился туда пешком. Не пришлось бы даже брать билет на самолет, я бы пошел пешком.

Шучу. Это выбор каждого. Мир меняется и будет меняться. Меня никто и ничто не удивляет. Я не эксперт в гольфе, но думаю, что Рам очень хорош, лучший.

Меня не звали в Саудовскую Аравию. Я живу настоящим, и это здорово. У меня другая цель. Я никогда не думал о деньгах, потому что рос в семье, в которой они не были чем-то важным. Сейчас у меня есть деньги, и я по-прежнему не считаю их чем-то важным. Главное – чувствовать себя хорошо в своей среде.

Если я уеду в Саудовскую Аравию, мне тоже будет хорошо, но сейчас мне хорошо здесь, и я надеюсь, что так оно и будет дальше, – сказал главный тренер « ».

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