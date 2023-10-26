«Юве» хочет подписать Де Поля из «Атлетико» – через платную аренду с правом выкупа

«Ювентусу» интересен полузащитник «Атлетико» Родриго Де Поль.

хочет, чтобы в январе туринский клуб подписал как минимум одного хавбека в свете дисквалификации за ставки и грядущего отстранения за допинг.

Де Поль – приоритетный вариант « ». Туринцы готовы приобрести 29-летнего чемпиона мира в составе сборной Аргентины на правах платной аренды с правом выкупа по окончании сезона, которое превратится в обязательство в случае достижения определенных целей, прежде всего – в случае выхода в Лигу чемпионов.

отдал 2 голевых паса в 6 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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