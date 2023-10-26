«Юве» хочет подписать Де Поля из «Атлетико» – через платную аренду с правом выкупа

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Массимилиано Аллегри Поль Погба Родриго Де Поль Николо Фаджоли Футбол

«Ювентусу» интересен полузащитник «Атлетико» Родриго Де Поль.

Массимилиано Аллегри хочет, чтобы в январе туринский клуб подписал как минимум одного хавбека в свете дисквалификации Николо Фаджоли за ставки и грядущего отстранения Поля Погба за допинг.

Де Поль – приоритетный вариант «Ювентуса». Туринцы готовы приобрести 29-летнего чемпиона мира в составе сборной Аргентины на правах платной аренды с правом выкупа по окончании сезона, которое превратится в обязательство в случае достижения определенных целей, прежде всего – в случае выхода в Лигу чемпионов.

Родриго отдал 2 голевых паса в 6 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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21 комментарий

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Woicekh Szczesny
Ага. Ещё Милинковича-Савича, Берарди и Верратти
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hiper74
Из Удинезе надо было забирать.
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Dzmitry Lavysh
надо добавлять в конце: мнение Симеоне и Атлетико да и самого Де Пауля еще не известны.
+9
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Mako Mako
это было бы усилением, если бы это было реально
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Алексей Гусев
Ответ TAGAY
Италянцы когда нибудь выкупают игроков после аренды? Сколько кже игроков им отдали а они через год возвращаются
выкупают, если игроки адаптируются.
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TAGAY
Италянцы когда нибудь выкупают игроков после аренды? Сколько кже игроков им отдали а они через год возвращаются
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Halicarnassus
Неплохой игрок . Укрепит.
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I am Timur >>M<<
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Отличный игрок. В центре дыру закроет.
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I am Timur >>M<<
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Я им восхищался на чемпионате мира. Надеюсь перейдёт в Ювентус и наконец уже Рабьо сядет на скамейку.
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Сергей Петлин
Ответ Woicekh Szczesny
Ага. Ещё Милинковича-Савича, Берарди и Верратти
Вератти не нужен был именно в том момент, когда его хотели. Там только лавка грозила.
За СМС слишком много просили всегда, а сам он, как тюфяк, переподписывался постоянно.
Берарди такое себе усиление, если честно. Под Серию А может быть, под ЛЧ на лавку
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Александр Горенков
Ответ Ascar Shatmanov
Потому что на фоне Погбы и Передеса Де Поль теряется. Он обычный игрок, крепкий профессиональный игрок, прославился тем что подавал мячики Месси в сборной. Вообще ничего такого в нем нет.
Проблема наверно в том, что ты его кроме Аргентины и не видел нигде. Во многом благодаря ему Удинезе был середняком Серии А, а не Серии Б в своё время
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Ascar Shatmanov
Ответ Александр Горенков
Проблема наверно в том, что ты его кроме Аргентины и не видел нигде. Во многом благодаря ему Удинезе был середняком Серии А, а не Серии Б в своё время
Я всегда думал что Удинезе стал середняком благодаря инвестициям. Я следил чуть-чуть пару лет назад за этим клубом, не более. Игры видел только если они играли против Юве. Даже в те годы по Де Полю не было реального интереса со стороны больших клубов
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poggrugrugr
Ответ Ascar Shatmanov
Та он бесплатно в Юве не нужен. Очередной Аллегриевский серый пассажир
Ок, вот все и решили)
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Эль Иберико
Ответ FinoAllaFine FJ
Точно также глорье всякое писало перед переходом КриРо. Де Пауль - это невероятно прям. И игрок не из Барсы и Реала, а всего лишь просто Атлетико, просто вторая команда Мадрида
времена ты попутал, сейчас ФК Договорентус в очке, мягко говоря. Тем более Роналду перешел туда уже на закате, доигрывать по сути (хотя Жува тогда была в порядке). А здесь, в самом расцвете лет РДП на жуткое понижение не пойдет, увы.
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