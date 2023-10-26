«Юве» хочет подписать Де Поля из «Атлетико» – через платную аренду с правом выкупа
«Ювентусу» интересен полузащитник «Атлетико» Родриго Де Поль.
Массимилиано Аллегри хочет, чтобы в январе туринский клуб подписал как минимум одного хавбека в свете дисквалификации Николо Фаджоли за ставки и грядущего отстранения Поля Погба за допинг.
Де Поль – приоритетный вариант «Ювентуса». Туринцы готовы приобрести 29-летнего чемпиона мира в составе сборной Аргентины на правах платной аренды с правом выкупа по окончании сезона, которое превратится в обязательство в случае достижения определенных целей, прежде всего – в случае выхода в Лигу чемпионов.
Родриго отдал 2 голевых паса в 6 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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За СМС слишком много просили всегда, а сам он, как тюфяк, переподписывался постоянно.
Берарди такое себе усиление, если честно. Под Серию А может быть, под ЛЧ на лавку