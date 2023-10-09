Погба из-за дела о допинге будет получать минимальную зарплату – 2 тысячи евро в месяц

Зарплата Поля Погба значительно снизилась из-за дела о допинге.

6 октября стало известно, что повторная допинг-проба, запрошенная полузащитником « », дала положительный результат на тестостерон. Игроку может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.

Туринский клуб направил футболисту и его адвокатам письмо с уведомлением о том, что клуб приостанавливает выплату зарплаты, которая указана в контракте игрока (8+2 млн евро в год). Француз будет получать минимальную зарплату – 2 тысячи евро в месяц после вычета налогов.

По информации Tuttosport, к пятнице футболист должен решить, будет ли он просить прокурора по допинговым делам Пьерфилиппо Лавиани организовать допрос или же просто отправит ему материалы защиты.

«Ювентус» примет решение относительно только после вынесения приговора. В случае дисквалификации хавбека клуб будет вправе расторгнуть контракт и подать судебный иск о возмещении ущерба.

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