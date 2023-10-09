Погба из-за дела о допинге будет получать минимальную зарплату – 2 тысячи евро в месяц

Теги Ювентус серия А Италия Поль Погба деньги Футбол

Зарплата Поля Погба значительно снизилась из-за дела о допинге.

6 октября стало известно, что повторная допинг-проба, запрошенная полузащитником «Ювентуса», дала положительный результат на тестостерон. Игроку может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет. 

Туринский клуб направил футболисту и его адвокатам письмо с уведомлением о том, что клуб приостанавливает выплату зарплаты, которая указана в контракте игрока (8+2 млн евро в год). Француз будет получать минимальную зарплату – 2 тысячи евро в месяц после вычета налогов. 

По информации Tuttosport, к пятнице футболист должен решить, будет ли он просить прокурора по допинговым делам Пьерфилиппо Лавиани организовать допрос или же просто отправит ему материалы защиты. 

«Ювентус» примет решение относительно Погба только после вынесения приговора. В случае дисквалификации хавбека клуб будет вправе расторгнуть контракт и подать судебный иск о возмещении ущерба. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити требл
Мне бы его зарплату 2 тыс евро в месяц
+81
-1
+80
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
Ответ Ман Сити требл
Мне бы его зарплату 2 тыс евро в месяц
Его зарплата идёт в комплекте с его расходами
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexRyzen
мне бы его зарплату в 8 миллионов)
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Тут даже на шамана не хватит, придется таксовать
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Ебздрогыч
Тут даже на шамана не хватит, придется таксовать
Получается шаман был эффективен
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Dementiev
Ответ Kama Tekinec
Вполне средняя зп по северу Италии
по югу разве что, на севере повыше
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kama Tekinec
Вполне средняя зп по северу Италии
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tosha7171
То чувство, когда у меня зарплата больше чем у Погба😅
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ Плевал я
Его зарплата идёт в комплекте с его расходами
и интеллектом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
Ответ Ман Сити требл
Мне бы его зарплату 2 тыс евро в месяц
Та да☹️
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ Cearvm
А сторона Погба ничего об этом не хочет сказать? Как так вышло, что у игрока, которому допинг ну никак не нужен с точки зрения результатов, нашли его? Неужели не было никакой истории со случайным употреблением препарата и ему шаман насоветовал?))
Стакан дедушки шаман.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
Ответ Ман Сити требл
Мне бы его зарплату 2 тыс евро в месяц
сдай анализы в WADA
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
А сторона Погба ничего об этом не хочет сказать? Как так вышло, что у игрока, которому допинг ну никак не нужен с точки зрения результатов, нашли его? Неужели не было никакой истории со случайным употреблением препарата и ему шаман насоветовал?))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
benjamin92
На барбера не хватит )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Я, Мы- Погба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lemming
придется ему перейти на хрен без соли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petr0f
бедняга... скинемся угольку на дошик всем спортсом?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нұржан
Боже, с голоду умрёт же парень...🙆🏻‍♂️
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jadie James
Ого, после вычета налогов - повезло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Семенченко
нормально,в нашем 61 регионе почти такая-же )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Beast_
на Uber хватит )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Ебздрогыч
Прям как наши олигархи в Лондоне из-за санкций
Бедный Погба, он даже уборщице
заплатить не сможет. Поймёт теперь как тяжело было нашему олигарху Фридману в Лондоне)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gitanes
Ответ Ебздрогыч
Тут даже на шамана не хватит, придется таксовать
Можно с доставкой совмещать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
На шамана теперь не хватит(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Dementiev
Ответ alireal
Что по западу с зарплатой?
Не совсем понятная к чему ирония. Любому, кто был в Италии, ну или хотя бы интересовался этой страной, известно, что экономически она расслаивается на юг и север.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий