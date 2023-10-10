Хейбьерг – основной вариант «Юве» на замену Погба, «Тоттенхэм» хочет минимум 30 млн евро. Туринцы также интересуются Берарди и Судаковым

«Ювентус» готовится к зимнему трансферному окну.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб намерен подписать как минимум одного игрока в зимнее трансферное окно, но может купить и двух игроков. «Бьянконери» планируют тратить разумные деньги, но действовать на рынке активнее, чем летом. Цель клуба состоит в том, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, и «Юве» рассматривает несколько возможных трансферов.

В данный момент « » больше всего интересуют полузащитники и . Датчанин считается основным кандидатом на замену Полю Погба, отстраненному из-за дела о допинге.

За трансфер Хейбьерга « » хочет получить не менее 30 миллионов евро. Альтернативными вариантами для «Юве» являются Лазар Самарджич («Удинезе»), Куадио Коне («Боруссия Менхенгладбах»), Юссуф Фофана (« ») и Хабиб Диарра («Страсбур»).

В качестве альтернативы Берарди туринцы рассматривают Георгия Судакова из «Шахтера».

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