Хейбьерг – основной вариант «Юве» на замену Погба, «Тоттенхэм» хочет минимум 30 млн евро. Туринцы также интересуются Берарди и Судаковым

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«Ювентус» готовится к зимнему трансферному окну.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб намерен подписать как минимум одного игрока в зимнее трансферное окно, но может купить и двух игроков. «Бьянконери» планируют тратить разумные деньги, но действовать на рынке активнее, чем летом. Цель клуба состоит в том, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, и «Юве» рассматривает несколько возможных трансферов. 

В данный момент «Ювентус» больше всего интересуют полузащитники Пьер-Эмиль Хейбьерг и Доменико Берарди. Датчанин считается основным кандидатом на замену Полю Погба, отстраненному из-за дела о допинге. 

За трансфер Хейбьерга «Тоттенхэм» хочет получить не менее 30 миллионов евро. Альтернативными вариантами для «Юве» являются Лазар Самарджич («Удинезе»), Куадио Коне («Боруссия Менхенгладбах»), Юссуф Фофана («Монако») и Хабиб Диарра («Страсбур»).

В качестве альтернативы Берарди туринцы рассматривают Георгия Судакова из «Шахтера». 

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17 комментариев

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Илья Попов
Хейбьерг, Берарди и Судаков в фильме «Что здесь делает Судаков»
+29
-5
+24
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Dzmitry Lavysh
Беррарди вне Сасуолло - это невозможно.
+6
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+6
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CTPEKO3ETC
Так, а Сапогова они брать не собираются ???
+4
-1
+3
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Ivas715
Ответ Урматбек Абжалов
Судаков, уверен, получше будет всяких головинов и миранчуков
почему уверен? раз он лучше, то почему до сих пор не играет в ПСЖ, например?
+4
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maximilian_15
Берарди давно уже кто-то более статусный, чем Сассуоло, должен был купить
+2
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Давид Agabekyan
Ответ Ivas715
почему уверен? раз он лучше, то почему до сих пор не играет в ПСЖ, например?
Не уровень великого Судакова. Сразу Реал или Сити, при том чтоб вся игра через него строилась
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artman
Ответ Антонио Мартынов
Хейберга, с учётом того, что он не особо вписывается в новый проект Шпор, несложно будет взять в аренду с правом выкупа.
Сложно будет взять в аренду. Леви надоело отдавать ненужных игроков в аренду. Цель - именно продавать. И Хой как раз один из тех, за кого реально выручить неплохие деньги
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Паша Смахтин
Ответ Антонио Мартынов
Хейберга, с учётом того, что он не особо вписывается в новый проект Шпор, несложно будет взять в аренду с правом выкупа.
не вписывается, да, но скамейки особенно нет в центре поля. поэтому сомневаюсь что Леви отдаст в аренду без обязательного выкупа
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ivan Morozov 20
заменить погбу последних лет сможет и кокорин
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Антонио Мартынов
Хейберга, с учётом того, что он не особо вписывается в новый проект Шпор, несложно будет взять в аренду с правом выкупа.
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Kubinec_
Хейбьерг основной вариант кмк
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d.xoxlov
Только вот без Самарджича бы.
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nurlan-zenit
А зачем заменять того, кто на банке или в лазарете сидел?
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savik-A.M.
Ответ maximilian_15
Берарди давно уже кто-то более статусный, чем Сассуоло, должен был купить
его в свое время и надо было Ювентусу отдавать Сассуоло
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Антонио Мартынов
Ответ Mohnatiy
Леви хочет минимум 30? В итоге выпьет всю кровь, вымотает все нервы и продаст не дешевле 50.
А собственно, когда такое было, кроме Кейна? Суперуспешных продаж у него и нет
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