Аллегри о 2:0 с «Торино»: «Зрелое выступление, но «Ювентус» должен был добить соперника»

Теги Торино Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Поль Погба Аркадиуш Милик Кенан Йылдыз Футбол

Массимилиано Аллегри считает, что «Ювентусу» стоило забить «Торино» больше голов.

«Торино» играл очень агрессивно в первые 25 минут, после этого мы стали действовать более организованно. Миретти хорошо поработал, мне нужен был футболист, играющий между линиями. А после перерыва мы, имея в составе Милика и Йылдыза, понимали, что способны изменить ход матча.

Это было зрелое выступление, в этом смысле мы прибавляем, что меня радует.

Мы приняли несколько ошибочных решений, особенно когда контролировали ход игры при счете 2:0. Мы должны были постараться добить соперника, когда у него были проблемы, не позволить ему остаться в игре.

Наша цель [попасть в топ-4] остается прежней. Это не мешает нам смотреть на другие, потому что мы «Ювентус», но надо оставаться реалистами и вернуть то, что было обыденностью на протяжении многих лет: победы. Нам все еще нужно постоянно напоминать футболистам о том, что необходимо сделать, особенно на фоне того, что после паузы нас ждет встреча с «Миланом».

С Погба мы очень близки, я знаю его с тех пор, как он был молодым парнем. Очень жаль, что футбол теряет особенного футболиста. Это тяжелый момент для Поля, мы можем лишь пожелать ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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2 комментария

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Kubinec_
я походу отходил и пропустил моменты кроме двух голов ) мб хоть после перерыва бегать начнут
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