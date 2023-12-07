Дэвис требует больше 12 млн евро в год по новому контракту с «Баварией». Он хочет быть среди самых высокооплачиваемых игроков клуба
Альфонсо Дэвис требует повышения зарплаты по новому контракту с «Баварией».
По информации Sport Bild, в начале года «Бавария» и Дэвис договорились о зарплате в 12 млн евро в год при том, что по действующему соглашению защитник получает около 9 млн евро в год.
Однако после возобновления переговоров, которые были приостановлены после смены руководства в «Баварии», требования Дэвиса по зарплате существенно возрастут.
Как сообщает As, канадец и его представители требуют 15 млн евро, что соответствует уровню самых высокооплачиваемых игроков «Баварии». В противном случае Дэвис не будет продлевать соглашение.
Срок действующего соглашения Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Сообщалось, что на подписание защитника претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».
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"Так 12 для такого игрока- вообще ни о чем" - тут и подразумевалось, что справедливо просит больше.