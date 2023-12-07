Дэвис требует больше 12 млн евро в год по новому контракту с «Баварией». Он хочет быть среди самых высокооплачиваемых игроков клуба

Альфонсо Дэвис требует повышения зарплаты по новому контракту с «Баварией».

По информации Sport Bild, в начале года « » и Дэвис договорились о зарплате в 12 млн евро в год при том, что по действующему соглашению защитник получает около 9 млн евро в год.

Однако после возобновления переговоров, которые были приостановлены после смены руководства в «Баварии», требования Дэвиса по зарплате существенно возрастут.

Как сообщает As, канадец и его представители требуют 15 млн евро, что соответствует уровню самых высокооплачиваемых игроков «Баварии». В противном случае Дэвис не будет продлевать соглашение.

Срок действующего соглашения с «Баварией» истекает летом 2025 года. Сообщалось, что на подписание защитника претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

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