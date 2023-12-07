Дэвис требует больше 12 млн евро в год по новому контракту с «Баварией». Он хочет быть среди самых высокооплачиваемых игроков клуба

Теги Бавария бундеслига Германия Альфонсо Дэвис деньги Футбол

Альфонсо Дэвис требует повышения зарплаты по новому контракту с «Баварией».

По информации Sport Bild, в начале года «Бавария» и Дэвис договорились о зарплате в 12 млн евро в год при том, что по действующему соглашению защитник получает около 9 млн евро в год.

Однако после возобновления переговоров, которые были приостановлены после смены руководства в «Баварии», требования Дэвиса по зарплате существенно возрастут.

Как сообщает As, канадец и его представители требуют 15 млн евро, что соответствует уровню самых высокооплачиваемых игроков «Баварии». В противном случае Дэвис не будет продлевать соглашение.

Срок действующего соглашения Альфонсо Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Сообщалось, что на подписание защитника претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

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23 комментария
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Ответ James Franc
Обычно в Баварии с такими разговор короткий
отпустить в Мадрид бесплатно или задёшево, чтобы там трофеи клепал?)
+25
-2
+23
Так 12 для такого игрока- вообще ни о чем, в Англии ему любой середняк может такое отсыпать. Если Сане/Гнабри/Коман под 15-20 имеют - справедливо просит,как считаю.
+21
0
+21
Тот случай, когда негр вздумал нагибать арийцев.
+9
-3
+6
Обычно в Баварии с такими разговор короткий
+6
-1
+5
Ответ kaka10
Перейдёт в Реал и будет получать 12 млн как Алаба
Алаба в Баварии 12 получал, в Реале 20 )
+3
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+3
Ответ Denis Dokuchaev
чтобы требовать зп лучшего, надо показывать игру лучшего, или он так уверен, что ему такие деньги в реале дадут
Он и показывает игру лучшего,отпускать бесплатно такого игрока это преступление
+3
0
+3
Дивы даешься, как Милан договорился год назад на скромный контакт Тео Эрнандеса: там сумма меньше 6-7 млн. в год.
+2
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Гнабри очень просел, если продать, то можно немного накинуть зп Дэвису. Только без фанатизма
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+2
Ответ kaka10
отпустить в Мадрид бесплатно или задёшево, чтобы там трофеи клепал?)
Типа того)
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Требование логично, почему не ударить по рукам?
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В Реал на левый фланг
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Пусть просит 13 и станет самым высокооплачиваемым канадским спортсменом обойдя хоккеиста Маккинона (12,6)
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15 ламов это копейки для Баварии
+1
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Ответ Зверёк
Он и показывает игру лучшего,отпускать бесплатно такого игрока это преступление
ну такое, по мне дак он сейчас показывает игру слабее своих предыдущих сезонов, а про бесплатно я не говорил
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
читал,и ? "Так 12 для такого игрока- вообще ни о чем" - тут и подразумевалось, что справедливо просит больше.
ааа,извини, неправильно прочитал
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Ответ Panurge From hell
Комментарий удален пользователем
читал,и ?
"Так 12 для такого игрока- вообще ни о чем" - тут и подразумевалось, что справедливо просит больше.
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Ответ Panurge From hell
ааа,извини, неправильно прочитал
да бывает) не конец света)
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Ответ АРХАТ
Пусть просит 13 и станет самым высокооплачиваемым канадским спортсменом обойдя хоккеиста Маккинона (12,6)
Баскетболист Эндрю Уиггинс с ЗП в 32 миллиона хихикает
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так 12 для такого игрока- вообще ни о чем, в Англии ему любой середняк может такое отсыпать. Если Сане/Гнабри/Коман под 15-20 имеют - справедливо просит,как считаю.
Комментарий удален пользователем
Я требую 12 миллионов долларов и вертолет.
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Ну а что, денег у Баварии много 30 лет в плюсе заканчивают, пусть жирнее отстёгивают)
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Перейдёт в Реал и будет получать 12 млн как Алаба
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чтобы требовать зп лучшего, надо показывать игру лучшего, или он так уверен, что ему такие деньги в реале дадут
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