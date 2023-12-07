Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во 2-й дивизион, сгорела машина форварда клуба Мендосы. Полиция применила слезоточивый газ
Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета клуба из высшей лиги Бразилии.
Напомним, в заключительном туре бразильской Серии А «Сантос» на своем поле уступил «Форталезе» (1:2) и вылетел во 2-й дивизион впервые за 111 лет существования.
Как передает Ge Globo, после матча болельщики «Сантоса» бросали на поле стулья и другие предметы.
Кроме того, были сожжены несколько машин и автобусов, припаркованных вблизи стадиона. Один из сожженных автомобилей принадлежал форварду «Сантоса» Стивену Мендосе, однако, как утверждается, поджог машины колумбийца не был целенаправленным.
Сообщается, что для разгона болельщиков полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Фото: ge.globo.com
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И кресла на поле кидать - тоже не много ума надо.
Но это Бразилия, там много упоротых. Это еще не самое страшное, что там может случиться.