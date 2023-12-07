Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во 2-й дивизион, сгорела машина форварда клуба Мендосы. Полиция применила слезоточивый газ

Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета клуба из высшей лиги Бразилии.

Напомним, в заключительном туре бразильской Серии А «Сантос» на своем поле уступил «Форталезе» (1:2) и вылетел во 2-й дивизион впервые за 111 лет существования.

Как передает Ge Globo, после матча болельщики « » бросали на поле стулья и другие предметы.

Кроме того, были сожжены несколько машин и автобусов, припаркованных вблизи стадиона. Один из сожженных автомобилей принадлежал форварду «Сантоса» , однако, как утверждается, поджог машины колумбийца не был целенаправленным.

Сообщается, что для разгона болельщиков полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Фото: ge.globo.com

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