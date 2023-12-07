Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во 2-й дивизион, сгорела машина форварда клуба Мендосы. Полиция применила слезоточивый газ

Теги Сантос высшая лига Бразилия происшествия болельщики Форталеза Д2 Бразилия Стивен Мендоса Футбол

Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета клуба из высшей лиги Бразилии.

Напомним, в заключительном туре бразильской Серии А «Сантос» на своем поле уступил «Форталезе» (1:2) и вылетел во 2-й дивизион впервые за 111 лет существования.

Как передает Ge Globo, после матча болельщики «Сантоса» бросали на поле стулья и другие предметы.

Кроме того, были сожжены несколько машин и автобусов, припаркованных вблизи стадиона. Один из сожженных автомобилей принадлежал форварду «Сантоса» Стивену Мендосе, однако, как утверждается, поджог машины колумбийца не был целенаправленным.

Сообщается, что для разгона болельщиков полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Фото: ge.globo.com

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15 комментариев
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Ответ Трент Резнор
Ну и в чём они не правы?
это всего лишь футбол. из-за него сжигать машины? это шиза
+13
-3
+10
Хороший сценарий для Зенита:возвращение честного судейства - вылет в пердив - горит машина Фернандеса - по иронии применяют не слезоточивый,а газпромовский газ
+14
-6
+8
Ответ Трент Резнор
Ну и в чём они не правы?
В беспорядках
+8
0
+8
Ответ Yen Bedder
Ну в Бразилии футбол это на уровне религии, тем более первый раз в истории вылетели
а что из-за религии надо устраивать беспорядки? бог же вроде не одобряет такое поведение
+1
0
+1
Ответ Yen Bedder
Так-то из-за религии большинство войн в мире происходит. И в Москве тоже машины горели после проигрыша японцам на чемпионате мира
так это не нормально. я же говорю - шизанутые люди
+1
0
+1
Ответ Трент Резнор
Ну и в чём они не правы?
Может в том, что это просто футбол, спорт, и в том, что чужие автомобили не при чем, если твоя команда вылетела.
И кресла на поле кидать - тоже не много ума надо.
Но это Бразилия, там много упоротых. Это еще не самое страшное, что там может случиться.
+1
-1
0
Ответ Pavel Harriss
а что из-за религии надо устраивать беспорядки? бог же вроде не одобряет такое поведение
Так-то из-за религии большинство войн в мире происходит. И в Москве тоже машины горели после проигрыша японцам на чемпионате мира
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