В Аргентине иностранных болельщиков будут арестовывать на 30 дней за порчу купюр на матчах. Фанаты рвут и сжигают банкноты, иронизируя над гиперинфляцией в стране
В Аргентине будут наказывать иностранных фанатов за акции с порчей купюр.
Порча купюр стала для иностранных болельщиков – в частности, из Чили и Бразилии, – способом насмешки над обесцениванием аргентинской валюты в последние несколько лет. Так, в июне показатель инфляции в Аргентине составил 115,6%. Во время футбольных матчей в Аргентине иностранные болельщики нередко сжигают или рвут банкноты.
Аргентинское ведомство по предотвращению насилия в спорте расценивает подобные действия как нарушение законов, запрещающих провокации, нарушающие общественный порядок, во время спортивных мероприятий. За порчу купюр иностранным болельщикам отныне будет грозить арест на срок до 30 дней. Санкции также могут быть применены и к футбольным клубам.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
в 2014 1$=1песо,а сейчас 1$=287песо.
(так иногда выражается мой дед).
Сейчас нужно только потреблять, потреблять и потреблять. Называется постиндустриальное общество потребления...однако