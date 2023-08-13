В Аргентине иностранных болельщиков будут арестовывать на 30 дней за порчу купюр на матчах. Фанаты рвут и сжигают банкноты, иронизируя над гиперинфляцией в стране

Теги высшая лига Бразилия высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу высшая лига Чили болельщики Политика деньги Футбол

В Аргентине будут наказывать иностранных фанатов за акции с порчей купюр.

Порча купюр стала для иностранных болельщиков – в частности, из Чили и Бразилии, – способом насмешки над обесцениванием аргентинской валюты в последние несколько лет. Так, в июне показатель инфляции в Аргентине составил 115,6%. Во время футбольных матчей в Аргентине иностранные болельщики нередко сжигают или рвут банкноты.

Аргентинское ведомство по предотвращению насилия в спорте расценивает подобные действия как нарушение законов, запрещающих провокации, нарушающие общественный порядок, во время спортивных мероприятий. За порчу купюр иностранным болельщикам отныне будет грозить арест на срок до 30 дней. Санкции также могут быть применены и к футбольным клубам.

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50 комментариев

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Арасланов Роман
Ответ DolJun
так это наказуемо не только в аргентине, или я не прав? атрибуты государственности в любом государстве под защитой.
Атрибуты государственности это: флаг, герб, гимн. Купюры и близко здесь не валялись. Да и в России были случаи когда кто-то сжигал купюру/ры, но никого за это не наказывали
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FilinMD
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Ждём на матчах рпл и турецкой лиги такие же приколы, все таки рубль и лира главные конкуренты Аргентины, надо держать планку
Если смотреть на «успехи» лиры и песо, то рубль уже должен быть под 500 минимум, чтобы быть главным конкурентом
+12
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Фанат спорта01
я сейчас посмотрел и это ппц.
в 2014 1$=1песо,а сейчас 1$=287песо.
+11
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Guillermo
Немножко экономики на спортивном сайте. Сейчас дадут пару уроков в комментах
+14
-5
+9
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mars
Ответ Guillermo
Немножко экономики на спортивном сайте. Сейчас дадут пару уроков в комментах
урок только один: леваки гениально управляют экономикой
+9
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Ностальгическое Дерьмо
Ждём на матчах рпл и турецкой лиги такие же приколы, все таки рубль и лира главные конкуренты Аргентины, надо держать планку
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+5
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Пирс Морган
Печатный станок включили, но ничего не производят, противились промышленной революции, так всё и вышло
+5
0
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red hikkikomori
Ответ Крыс Пол
Пора Месси идти в президенты Аргентины, поднимать страну с колен. Глядишь, и народ сплотится вокруг такого национального лидера.
Фродо получит кольцо всевластия и спасёт Аргентину
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ZjzoRe
а зря, ведь сжигая купюры иностранцы уменьшают объем денежной массы и тем самым снижают инфляцию
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Uriy walmart
Ответ DolJun
так это наказуемо не только в аргентине, или я не прав? атрибуты государственности в любом государстве под защитой.
Омг куча клипов где жгут баксы
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Kasztelan
Так их же, наоборот, поощрять надо - они борются с лишними деньгами, напечатанными на станке, но не подкреплёнными экономически. Хотя, может, их для того и будут на 30 дней задерживать, чтобы они побольше пользы принесли...
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Крыс Пол
Пора Месси идти в президенты Аргентины, поднимать страну с колен. Глядишь, и народ сплотится вокруг такого национального лидера.
+2
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Ызяя
Ответ Катя_СПб
Социализм только с моральным кодексом строителя коммунизма.
Катя-Катя, какие старинные обороты речи вы помните.
(так иногда выражается мой дед).
Сейчас нужно только потреблять, потреблять и потреблять. Называется постиндустриальное общество потребления...однако
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Катя_СПб
Ответ Ызяя
..а разве не либеральный социализм под управлением касты неприкасаемых ?
Социализм только с моральным кодексом строителя коммунизма.
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DolJun
Ответ rigobersong
Были уже сказки про рубль по 200:) Через пару месяцев снова стабилизируют в районе 80ти:)
теперь у тебя портфель рублем под завязку?)
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Metalloid
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Ждём на матчах рпл и турецкой лиги такие же приколы, все таки рубль и лира главные конкуренты Аргентины, надо держать планку
Интересно, в каком месте ты Россию сюда приплёл? Ну вот всем же очевидно, что нам до такой инфляции оч.далеко, но нет, кто-то это радостно плюсует же.
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DolJun
Ответ rigobersong
В среднем выходит 1500 рублей в зависимости от заведения на одного:) Где-то дешевле, или ты из дома вообще не выходишь?:)
ловко ты ушел от ответа. выходит я угадал?
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rigobersong
Ответ DolJun
родители нефтяники чтоли??
В среднем выходит 1500 рублей в зависимости от заведения на одного:) Где-то дешевле, или ты из дома вообще не выходишь?:)
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rigobersong
Ответ DolJun
ничего, просто будешь еще чуть сильнее экономить на обедах ;)
На еде я не экономлю, люблю зайти в кафешку или ресторан и поесть хороших стейков:))
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DolJun
Ответ rigobersong
Вот то что лира просела это конечно печально, игры для плейстейшн стали дороже:))
ничего, просто будешь еще чуть сильнее экономить на обедах ;)
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Metalloid
Интересно, в каком месте ты Россию сюда приплёл? Ну вот всем же очевидно, что нам до такой инфляции оч.далеко, но нет, кто-то это радостно плюсует же.
Очевидно, после входа рубля в тройку слебейших валют мира и крики Соловья, что во всем виноват ЦБ, а не мероприятие из бегущей строки
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Сибирский литовец
Там ставка рефинансирования вроде 81% , если уже больше не стала . Вот и под какой процент выдают кредиты ? Можно только посочувствовать
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unreality
Ответ mars
урок только один: леваки гениально управляют экономикой
Да нет уже никаких ни левых, ни правых (в плане идеалов). Перед выборами они могут быть типичными правыми, а после принимать чисто левые решения)
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Ызяя
Ответ Пирс Морган
Печатный станок включили, но ничего не производят, противились промышленной революции, так всё и вышло
а как же постиндустриальное общество !?
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Катя_СПб
Ответ alexmixer9
А я думал три поросёнка или красная шапочка... Не понятно причём здесь сказки Марска и будущее человечества
Да нет у человечества будущего. Хоть по Марксу, хоть по Адаму Смиту.
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