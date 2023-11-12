Из-за массовой драки фанатов прерывали матч «Куритиба» – «Крузейро» в чемпионате Бразилии. На игре присутствовал Роналдо

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Матч чемпионата Бразилии был приостановлен из-за массовой драки фанатов.

«Куритиба» и «Крузейро» встречались в 34-м туре бразильской Серии А. После гола форварда хозяев Робсона на 91-й минуте болельщики массово начали прорываться на поле и устроили потасовку, используя носилки и рекламные щиты. Для подавления драки была задействована полиция.

После этого многие болельщики предпочли покинуть стадион, а игроки ушли в раздевалки, однако игра вскоре была продолжена и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Куритибы».

Отметим, что на матче присутствовал Роналдо, владеющий 90% акций «Крузейро».

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