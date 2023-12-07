Хавбек «Пари НН» Майга: «В России самые красивые стадионы. Даже в Германии не такие современные»

Теги премьер-лига Россия бундеслига Германия стадионы Пари НН Спорт-Экспресс Мамаду Майга Футбол

Мамаду Майга считает, что в России более современные стадионы, чем в Германии.

«Я жил в Новополоцке — и там, конечно, не то, чтобы много достопримечательностей и красот. В том же Минске получше — он выделяется на фоне других городов. Уровень футбола уступает российской ФНЛ. Как и стадионы.

Вообще в России самые красивые арены, которые я где-либо видел. Даже когда был в Германии, убедился, что стадионы не такие современные. А на улице не так чисто, как в той же Москве.

У меня есть друзья, которые играют в Бельгии, — они говорят то же самое. Москва — классный город, самый красивый в моей жизни», — сказал полузащитник «Пари НН» из Мали.

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4 комментария
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Вот на счёт стадионов не согласен, в бундеслиге лучшие стадионы в Европе, большинство из них построено к ЧМ 2006
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Всё, можно подавать документы на гражданство
+2
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+2
Тоже так считаю, не был в Германии праада
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Ответ Виктор Краснодар
Всё, можно подавать документы на гражданство
Без подкола- никак?
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