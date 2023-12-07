Мактоминей после 2:1 с «Челси»: «МЮ» нельзя поддаваться эйфории. Нужно идти от матча к матчу»
Скотт Мактоминей оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Челси» (2:1) в АПЛ.
«Мне всегда нравится играть в штрафной, и я мог сделать хет-трик, если бы действовал хладнокровнее, когда у меня был момент.
Нам просто нужно идти от матча к матчу. В выходные нас ждет «Борнмут», будем идти шаг за шагом. Нам нельзя поддаваться эйфории только из-за того, что сегодня мы играли хорошо», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».
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