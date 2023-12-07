Мактоминей после 2:1 с «Челси»: «МЮ» нельзя поддаваться эйфории. Нужно идти от матча к матчу»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Скотт Мактоминей Футбол

Скотт Мактоминей оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Челси» (2:1) в АПЛ.

«Мне всегда нравится играть в штрафной, и я мог сделать хет-трик, если бы действовал хладнокровнее, когда у меня был момент.

Нам просто нужно идти от матча к матчу. В выходные нас ждет «Борнмут», будем идти шаг за шагом. Нам нельзя поддаваться эйфории только из-за того, что сегодня мы играли хорошо», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

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3 комментария
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хорош Мак просто лучший сегодня на пару с Антони, впервые за долгое время смотрел матч с удовольствием.
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да, не надо поддаваться эйфории, тебе еще кучу голов предстоит забить, за наших нападающих.
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