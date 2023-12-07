Тен Хаг о Мактоминее: «Сделал дубль и мог забить еще. Он и Антони остановили «Челси»

Эрик тен Хаг доволен игрой Скотта Мактоминея в матче АПЛ с «Челси» (2:1).

«Он сыграл отлично, у него была важная роль на поле. Он очень хороший футболист. Он и остановили « ».

Он был очень динамичен во владении мячом. Он сделал дубль и мог забить еще», – сказал главный тренер « ».

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