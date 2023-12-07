Тен Хаг о Мактоминее: «Сделал дубль и мог забить еще. Он и Антони остановили «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Антони Футбол

Эрик тен Хаг доволен игрой Скотта Мактоминея в матче АПЛ с «Челси» (2:1).

«Он сыграл отлично, у него была важная роль на поле. Он очень хороший футболист. Он и Антони остановили «Челси».

Он был очень динамичен во владении мячом. Он сделал дубль и мог забить еще», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Рекордная мощь «МЮ» в атаке = победа над «Челси». Дубль Мактоминея! 

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29 комментариев
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Мактоминей лучший бомбардир МЮ. И это не шутка))
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Теперь до игры с Борнмутом будем слушать про великий МЮ и его игроков...
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Наверное, единственный матч в сезоне, где без вопросов наиграли на победу.
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Ответ Трент 66
Наверное, единственный матч в сезоне, где без вопросов наиграли на победу.
вопросы есть к каждому матчу МЮ
в частности: почему Мак забивает больше всей атаки МЮ, и где бы был бы этот МЮ, если бы нападающие забили свои 13-15 голов, к этому моменту сезона.
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Антони? лысый продолжает защищать свои покупки...
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Интерсные многие тренера, стоит кому то сыграть один матч хорошо, и начинают восзвалять, а потом этот игрок матчей 5 играет средне
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Что происходит вообще?
Мактоминей забил один больше чем все напы мю вместе взятые
Магвайр — лучший защитник мю, а возможно и лиги
При всем при этом они играют оооочень посредственно, не технично, не элегантно, за этим прям иногда забавно наблюдать. Такой бей — беги вечный

Единственное, что у этих парней не отнять — бешеное желание. Желаю такое же Решфорду, Марсиалю ну и всем по списку
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тактика Тен Хага: выигрываем у всех, кто ниже, и проигрываем всем, кто выше. осечка случилась пока только с КП. команд ниже МЮ существенно больше, поэтому получается набирать очки.
далее в планах у Тен Хага, победы над Бормутом и ВХ и 2 поражения от Ливера и АВ.
так и закончим 1-ю половину, а там видно будет, уволит его Рэдклиф или нет.
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Вот Мак далеко не самый талантливый футболист, может даже немного деревянный, но как же нужны такие игроки в команде! Работяга без понтов, готов исполнять свою роль, не хандрит; выходит, когда это нужно команде.
И от него хотели избавиться летом, а теперь он регулярно спасает тен Хагу зад.
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Ответ Jaxongir Shodiev
тоже позабавило. Те, кто смотрел игру, спиннер действительно играл достойно?
Да, лучшая его игра в сезоне. Ещё расти и расти, но по сранению с Решфордом просто топ.))
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Ответ kisliy33
Антони? лысый продолжает защищать свои покупки...
тоже позабавило. Те, кто смотрел игру, спиннер действительно играл достойно?
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Ответ La victoria es nuèstrà
Интерсные многие тренера, стоит кому то сыграть один матч хорошо, и начинают восзвалять, а потом этот игрок матчей 5 играет средне
** восхвалять
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Ответ porosenochek
Теперь до игры с Борнмутом будем слушать про великий МЮ и его игроков...
А ещё о том , что Хаг новый Фергюсон и надо ещё лет 10 подождать и футбол точно будет
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Ответ porosenochek
Теперь до игры с Борнмутом будем слушать про великий МЮ и его игроков...
Да да и то что Тен Хаг супер тренер
А после следующей разгромной поражений будут обсирать этого фрика лысого
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Ответ Любезный Коссутий
вопросы есть к каждому матчу МЮ в частности: почему Мак забивает больше всей атаки МЮ, и где бы был бы этот МЮ, если бы нападающие забили свои 13-15 голов, к этому моменту сезона.
Хойлунду просто не везет,а в каких то матчах весь мю смотрится ужасно и моментов у него нет. Марсиаль дно, он уже давно забил на футбол. Решфорд с лета занят более важными делами.
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в первые в сезоне с большим отрывом наиграли на победу
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Мага красава. Без Решфорда прям хорошая игра была.Хейлунду опять немного не хватает для завершения. Но если выбирать между Решом и Хейлундом. Однозначно Хейлунд.
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Остановил Челси мага, так феерично в подкатах закрывал вертикальные коридоры. Но про это же тренер не расскажет. :)
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