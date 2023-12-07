Тен Хаг о Мактоминее: «Сделал дубль и мог забить еще. Он и Антони остановили «Челси»
Эрик тен Хаг доволен игрой Скотта Мактоминея в матче АПЛ с «Челси» (2:1).
«Он сыграл отлично, у него была важная роль на поле. Он очень хороший футболист. Он и Антони остановили «Челси».
Он был очень динамичен во владении мячом. Он сделал дубль и мог забить еще», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Рекордная мощь «МЮ» в атаке = победа над «Челси». Дубль Мактоминея!
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в частности: почему Мак забивает больше всей атаки МЮ, и где бы был бы этот МЮ, если бы нападающие забили свои 13-15 голов, к этому моменту сезона.
Мактоминей забил один больше чем все напы мю вместе взятые
Магвайр — лучший защитник мю, а возможно и лиги
При всем при этом они играют оооочень посредственно, не технично, не элегантно, за этим прям иногда забавно наблюдать. Такой бей — беги вечный
Единственное, что у этих парней не отнять — бешеное желание. Желаю такое же Решфорду, Марсиалю ну и всем по списку
далее в планах у Тен Хага, победы над Бормутом и ВХ и 2 поражения от Ливера и АВ.
так и закончим 1-ю половину, а там видно будет, уволит его Рэдклиф или нет.
И от него хотели избавиться летом, а теперь он регулярно спасает тен Хагу зад.
А после следующей разгромной поражений будут обсирать этого фрика лысого