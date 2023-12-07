У «Астон Виллы» 13 ударов по воротам «Ман Сити» за 1-й тайм – худший показатель команд Пепа за 535 матчей топ-5 лиг. «Горожане» пробили лишь 2 раза

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» нанес лишь 2 удара в створ в 1-м тайме матча с «Астон Виллой».

После 1-го тайма счет в матче 15-го тура по-прежнему не открыт.

«Манчестер Сити» пробил в створ ворот «Астон Виллы» лишь дважды за тайм, при этом оба удара «горожан» пришлись в створ ворот.

«Астон Вилла» пробила по воротам соперника 13 раз и нанесла 5 ударов в створ. Ни в одном из 535 матчей Пепа Гвардиолы в топ-5 лиг в качестве тренера соперник не бил по воротам чаще за 1-й тайм.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да там и по атакам двукратное преимущество. Эмери шарлатан?
+10
-1
+9
Ответ QWertY
Да там и по атакам двукратное преимущество. Эмери шарлатан?
Тренеришка
+6
0
+6
Зашёл посмотреть статистику игры. 22-2. И это страшный и ужасный Сити))))
+3
0
+3
Арсенал обязан брать АПЛ
+4
-4
0
Ответ zzzeeerrrooo
Ага конечно
Заплачь
0
0
0
Ответ ML26
Заплачь
Я же не фан арсенала
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Я же не фан арсенала
Ты фанат каталонского ватоката, что еще хуже
0
0
0
Ответ ML26
Ты фанат каталонского ватоката, что еще хуже
Лол артета ставит такой же футбол
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Лол артета ставит такой же футбол
Ты этот вывод сделал, потому что артета у Пепа стажировался?
0
0
0
Ответ ML26
Ты этот вывод сделал, потому что артета у Пепа стажировался?
Те же 60 процентов владения
И доминирование
Он не стажировался , а работал в штабе Сити
Даже игроков переманивает 🤣
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Те же 60 процентов владения И доминирование Он не стажировался , а работал в штабе Сити Даже игроков переманивает 🤣
Так я не про доминирование и владение говорил, а про знаменитый каталаонский ватокат. Бчкашники любит называть это тикайтакой.

Если ты не знал, то стажировка может быть бессрочной и оплачиваемой. Его конечной целью этой практики всегда был Арсенал, что Гвардиола ни раз подтверждал
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий