У «Астон Виллы» 13 ударов по воротам «Ман Сити» за 1-й тайм – худший показатель команд Пепа за 535 матчей топ-5 лиг. «Горожане» пробили лишь 2 раза
«Манчестер Сити» нанес лишь 2 удара в створ в 1-м тайме матча с «Астон Виллой».
После 1-го тайма счет в матче 15-го тура по-прежнему не открыт.
«Манчестер Сити» пробил в створ ворот «Астон Виллы» лишь дважды за тайм, при этом оба удара «горожан» пришлись в створ ворот.
«Астон Вилла» пробила по воротам соперника 13 раз и нанесла 5 ударов в створ. Ни в одном из 535 матчей Пепа Гвардиолы в топ-5 лиг в качестве тренера соперник не бил по воротам чаще за 1-й тайм.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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И доминирование
Он не стажировался , а работал в штабе Сити
Даже игроков переманивает 🤣
Если ты не знал, то стажировка может быть бессрочной и оплачиваемой. Его конечной целью этой практики всегда был Арсенал, что Гвардиола ни раз подтверждал