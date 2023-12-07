У «Астон Виллы» 13 ударов по воротам «Ман Сити» за 1-й тайм – худший показатель команд Пепа за 535 матчей топ-5 лиг. «Горожане» пробили лишь 2 раза

«Манчестер Сити» нанес лишь 2 удара в створ в 1-м тайме матча с «Астон Виллой».

После 1-го тайма счет в матче 15-го тура по-прежнему не открыт.

« » пробил в створ ворот «Астон Виллы» лишь дважды за тайм, при этом оба удара «горожан» пришлись в створ ворот.

« » пробила по воротам соперника 13 раз и нанесла 5 ударов в створ. Ни в одном из 535 матчей Пепа Гвардиолы в топ-5 лиг в качестве тренера соперник не бил по воротам чаще за 1-й тайм.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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