Стерлинг упал в штрафной «МЮ» – вероятно, без контакта с Линделефом. Судья пенальти не назначил, желтой за симуляцию также не было

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия судьи Крис Кавана Рахим Стерлинг Виктор Линделеф Футбол

Рахим Стерлинг, возможно, симулировал в штрафной «Манчестер Юнайтед».

На 25-й минуте матча 15-го тура АПЛ вингер «Челси», войдя в штрафную манкунианцев, попытался обыграть защитника Виктора Линделефа и упал без какого-либо существенного контакта с соперником.

Главный судья Крис Кавана принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Стерлинг также не был наказан желтой карточкой за симуляцию.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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16 комментариев
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Может Юнайтед?
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Стерлинг решил как с Шахтером повторить
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Стерлинг такой мастер нырков, что может падать сразу в двух параллельно идущих матчах
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Редактор, ты заметишь сам или тебе подсказать?
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Определять контакт по фото - ну это супер, спортс, у кого из новостников ЗП горит?
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Я вот не понимаю. Если был бы фол, тогда пенальти. Если нет, то это откровенное ныряние, почему за такое не дали ЖК?
Этот дельфин уже давно Криша и Неймара переплюнул
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Споикнулся на трафорде, а упал на вилла парк.
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На скриншоте кажется будто пенальти. Посмотрел видео... позорище. И как игрок уходит без жёлтой даже? Вообще считаю, что игроков стоит наказывать дисквалификациями за такие нырки. Он буквально завалился до касания уже полностью, да и не факт, что касание было.
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дайвинг школа Сити
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нормальный повтор не дали что с этим пенальти что с забитым в ворота Челси
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Ответ damondiamond
Стерлинг решил как с Шахтером повторить
когда профан Журавель орал в микрофон, что это чистый пенальти 😂😂
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Ответ ksero444
Редактор, ты заметишь сам или тебе подсказать?
У них всё хорошо, зарплату оба получат
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