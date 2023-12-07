Стерлинг упал в штрафной «МЮ» – вероятно, без контакта с Линделефом. Судья пенальти не назначил, желтой за симуляцию также не было
Рахим Стерлинг, возможно, симулировал в штрафной «Манчестер Юнайтед».
На 25-й минуте матча 15-го тура АПЛ вингер «Челси», войдя в штрафную манкунианцев, попытался обыграть защитника Виктора Линделефа и упал без какого-либо существенного контакта с соперником.
Главный судья Крис Кавана принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Стерлинг также не был наказан желтой карточкой за симуляцию.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
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