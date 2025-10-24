7

Соболев шутливо описал Глушенкова: «Три игры играет, три игры – звезду поймал»

Александр Соболев в шутливой форме высказался о Максиме Глушенное.

«Как футболист – тут все просто. Три игры играет, три игры – звезду поймал. Три игры не играет, потом опять три игры играет. Ну, все по классике», — сказал Соболев пресс-службе «Зенита».

Соболев добавил, что тяжело оценивать человеческие качества Глушенкова, поскольку в команде его не все понимают.

«У нас с Соболевым особые отношения? Нет, приколюхи», – ответил Глушенков.

Опубликовано: Sports
Источник: страница «Зенита» VK
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
