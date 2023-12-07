«МЮ» 18 раз пробил по воротам «Челси» за 1-й тайм. У команды Почеттино 5 ударов
«Манчестер Юнайтед» в первом тайме нанес 18 ударов по воротам «Челси».
Из этих ударов 7 пришлись в створ ворот лондонцев. «Челси» пробил по воротам «МЮ» 5 раз, трижды попав в створ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ (1:1, перерыв)
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