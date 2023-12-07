«МЮ» 18 раз пробил по воротам «Челси» за 1-й тайм. У команды Почеттино 5 ударов

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Футбол

«Манчестер Юнайтед» в первом тайме нанес 18 ударов по воротам «Челси».

Из этих ударов 7 пришлись в створ ворот лондонцев. «Челси» пробил по воротам «МЮ» 5 раз, трижды попав в створ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ (1:1, перерыв)

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7 комментариев
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Новости 15 минут - 0 комментариев.
Будь ситуация обратная, тут сидело бы человек 20, глумились бы и провожали тен Хага в последний путь.
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Ответ Anttii
Новости 15 минут - 0 комментариев. Будь ситуация обратная, тут сидело бы человек 20, глумились бы и провожали тен Хага в последний путь.
Нет, просто детям завтра рано в школу. Все активные пользователи уже в кроватках
+11
-1
+10
Ответ Дима Dar
Гарначо бездарен...он вообще не понимает как правильно делать навесы и прострелы в штрафную. Но даже такой Горначо лучше Рэшфорда...
2 гола с его навесов/прострелов. Молодец
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надо бить 50 тогда хотя бы 5 залетят!
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Ответ Дима Dar
А сколько он просрал моментов и не отдал пасов?
Гарначо, Антони! Где прострелы?))
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