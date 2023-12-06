У «Байера» 19 побед и 2 ничьих с начала сезона. В топ-лигах поражений нет только у команды Алонсо
«Байер» продлил серию без поражений до 21 матча.
Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Падерборн» (3:1) в Кубке Германии и вышла в четвертьфинал.
Среди участников топ-лиг Европы леверкузенцы остаются единственной командой, еще не проигрывавшей в этом сезоне. На счету «Байера» 19 побед и 2 ничьих (с «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд в Бундеслиге).
Далее он встретится со «Штутгартом» в гостях – это произойдет 10 декабря.
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