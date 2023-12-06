«Байер» продлил серию без поражений до 21 матча.

Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла « » (3:1) в Кубке Германии и вышла в четвертьфинал.

Среди участников топ-лиг леверкузенцы остаются единственной командой, еще не проигрывавшей в этом сезоне. На счету « » 19 побед и 2 ничьих (с «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд в Бундеслиге).

Далее он встретится со «Штутгартом» в гостях – это произойдет 10 декабря.

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