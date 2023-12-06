У «Байера» 19 побед и 2 ничьих с начала сезона. В топ-лигах поражений нет только у команды Алонсо

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА Падерборн Футбол

«Байер» продлил серию без поражений до 21 матча.

Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Падерборн» (3:1) в Кубке Германии и вышла в четвертьфинал.

Среди участников топ-лиг Европы леверкузенцы остаются единственной командой, еще не проигрывавшей в этом сезоне. На счету «Байера» 19 побед и 2 ничьих (с «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд в Бундеслиге).

Далее он встретится со «Штутгартом» в гостях – это произойдет 10 декабря.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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13 комментариев
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Азмун с Луневым слились, дела пошли в гору!
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Вот уж действительно Великий Алонсо!
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ну зачем было опять загонять всю полузащиту и основного напа =(
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Алонсо построил машину. Надеюсь не только сохранят состав, но и усилятся в межсезонье, чтобы в следующем сезоне пошуметь в ЛЧ
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Потрясно конечно). Как в такие сроки вывести команду на такой уровень?! Пока конечно есть еще мизерный процент, что это стечение обстоятельств или так сошлись звезды, а не тренерский талант. Но уже понятно, что в любом случае хороший уровень тренерский. Интересно как продолжится карьера Хаби.
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Вот что делает особая аура фамилии лучшего спорстмена в истории - Фернандо Алонсо
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Не удивлюсь, если Байер закончит этот сезон без трофеев.
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Ответ мать Зетмира
С такими результатами его не будет в Байере в следующем сезоне.
Думаю, что захочет с командой в ЛЧ сыграть. Потом могут и переманить
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Ответ мать Зетмира
С такими результатами его не будет в Байере в следующем сезоне.
Тоже думаешь, что Факел его переманит?
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Ответ QWertY
Тоже думаешь, что Факел его переманит?
Зачем ему Факел, когда есть Ахмат?
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