«Милан» согласовал с Мирандой контракт до 2028-го и хочет выкупить защитника «Бетиса» за 2 млн в январе. Летом Хуан перешел бы бесплатно

Теги Милан Бетис серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Хуан Миранда деньги Фабрицио Романо Футбол

Хуан Миранда продолжит карьеру в «Милане».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» договорились с защитником о заключении договора сроком до 2028 года.

Итальянский клуб не хочет ждать лета, когда у футболиста закончится контракт с «Бетисом», и предлагает за него около 2 млн евро, чтобы переход состоялся в январе.

Миранда в текущем сезоне провел 10 игр в Ла Лиге и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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Это очень хорошо. Защитников не хватает. Остается правильно ротировать с Тео, чтобы парень не закис
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замена Тео подъехала
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Хороший трансфер, зимой Милану нужно будет ещё вернуть Габбию из аренды, плюс Симич и Бартезаги из академии есть, и с защитой будет полный порядок тогда
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Интересно, почем покупают именно левого. У Милана прямо сейчас травмировано 5 защитников, но все центральные. Использовать атакующего Тео Эрнандеса и дальше в центре защиты (как в матче с Фрозиноне) какая-то странная идея.
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Ответ Ashnoet
Это очень хорошо. Защитников не хватает. Остается правильно ротировать с Тео, чтобы парень не закис
Судя по последнему матчу, парень может и в основе играть постоянно, что и ему сменщик понадобится )
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Ответ Марио 9
Хороший трансфер, зимой Милану нужно будет ещё вернуть Габбию из аренды, плюс Симич и Бартезаги из академии есть, и с защитой будет полный порядок тогда
Габбиа не нужен
нулевой защитник, привозила, ненадёжный
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Ответ kaka10
Габбиа не нужен нулевой защитник, привозила, ненадёжный
В чемпионском сезоне хорошо подменил Томори, норм защитник на замену
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Ответ Cearvm
Интересно, почем покупают именно левого. У Милана прямо сейчас травмировано 5 защитников, но все центральные. Использовать атакующего Тео Эрнандеса и дальше в центре защиты (как в матче с Фрозиноне) какая-то странная идея.
Миранду уже давно вели, Тео по сути один лз на весь сезон, подмена была нужна
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