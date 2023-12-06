«Милан» согласовал с Мирандой контракт до 2028-го и хочет выкупить защитника «Бетиса» за 2 млн в январе. Летом Хуан перешел бы бесплатно
Хуан Миранда продолжит карьеру в «Милане».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» договорились с защитником о заключении договора сроком до 2028 года.
Итальянский клуб не хочет ждать лета, когда у футболиста закончится контракт с «Бетисом», и предлагает за него около 2 млн евро, чтобы переход состоялся в январе.
Миранда в текущем сезоне провел 10 игр в Ла Лиге и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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