«Милан» согласовал с Мирандой контракт до 2028-го и хочет выкупить защитника «Бетиса» за 2 млн в январе. Летом Хуан перешел бы бесплатно

Хуан Миранда продолжит карьеру в «Милане».

Как сообщает инсайдер , «россонери» договорились с защитником о заключении договора сроком до 2028 года.

Итальянский клуб не хочет ждать лета, когда у футболиста закончится контракт с « », и предлагает за него около 2 млн евро, чтобы переход состоялся в январе.

в текущем сезоне провел 10 игр в и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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