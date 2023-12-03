Меньян отдал голевой пас Пулишичу в матче с «Фрозиноне». У вратаря есть ассисты в каждом из трех сезонов в «Милане»

Теги Милан серия А Италия Фрозиноне Майк Меньян Кристиан Пулишич Футбол

Вратарь Майк Меньян сделал голевой пас в матче чемпионата Италии.

На 49-й минуте голкипер «Милана» примерно с одиннадцатиметровой отметки выбил мяч на полузащитника Кристиана Пулишича. Американец принял передачу, ушел от нескольких защитников и перебросил голкипера «Фрозиноне» – 2:0.

Меньян отдал по одной голевой передаче в каждом из трех сезонов в Серии А. Подробно со статистикой француза можно ознакомиться здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый лучший из армян, это Майкл Мениян… сорри не удержался
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вратари у Франции просто шик
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый лучший из армян—это Magic Mike Maignan)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При этом за несколько сезонов в Лилле ни одной голевой. Именно в Милане так получается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Во всем лучше Доллара.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roaltar
Самый лучший из армян, это Майкл Мениян… сорри не удержался
он молдован вообще-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий