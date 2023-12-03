Меньян отдал голевой пас Пулишичу в матче с «Фрозиноне». У вратаря есть ассисты в каждом из трех сезонов в «Милане»

Вратарь Майк Меньян сделал голевой пас в матче чемпионата Италии.

На 49-й минуте голкипер « » примерно с одиннадцатиметровой отметки выбил мяч на полузащитника . Американец принял передачу, ушел от нескольких защитников и перебросил голкипера « » – 2:0.

отдал по одной голевой передаче в каждом из трех сезонов в Серии А. Подробно со статистикой француза можно ознакомиться здесь.

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