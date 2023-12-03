Стефано Пиоли: «Нам нужно выступать стабильнее. Хотим бороться за чемпионство до конца»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Фрозиноне Футбол

Стефано Пиоли заявил, что «Милан» будет бороться за чемпионство до конца.

Главный тренер «россонери» высказался после матча Серии А с «Фрозиноне» (3:1).

«Нашей целью было вернуться на победный путь, и мы провели два домашних матча подряд – с «Фиорентиной» и «Фрозиноне». Мы сделали небольшой шаг вперед, но впереди еще долгий путь, и нам нужно выступать стабильнее, если хотим бороться за верхние места.

Чем быстрее игроки вернуться в строй, тем шире у нас будет выбор и тем чаще мы сможем проводить ротацию, чтобы освежать состав. Мы хотим бороться за чемпионство до конца», – сказал Пиоли.

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1 комментарий
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В центре примечательного никого нету, да и скамейка кишит ноунеймами. Думаю что в этом сезоне скудетто возьмёт Интер или Юве.
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