Томиясу выбыл на длительный срок из-за травмы икроножной мышцы. Защитник «Арсенала» получил повреждение в матче с «Вулвс»

Такехиро Томиясу выбыл на длительный срок из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер « » .

получил повреждение во втором тайме матча с «Вулверхэмптоном» 2 декабря. Защитник «Арсенала» был заменен на 79-й минуте игры.

«Мы провели обследование, результаты не очень хорошие. У него травма икроножной мышцы, и он пропустит некоторое время», – сказал Артета на пресс-конференции после матча с «Лутоном» (4:3).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!