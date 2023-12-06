Томиясу выбыл на длительный срок из-за травмы икроножной мышцы. Защитник «Арсенала» получил повреждение в матче с «Вулвс»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал травмы Такехиро Томиясу Здоровье Футбол

Такехиро Томиясу выбыл на длительный срок из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Томиясу получил повреждение во втором тайме матча с «Вулверхэмптоном» 2 декабря. Защитник «Арсенала» был заменен на 79-й минуте игры.

«Мы провели обследование, результаты не очень хорошие. У него травма икроножной мышцы, и он пропустит некоторое время», – сказал Артета на пресс-конференции после матча с «Лутоном» (4:3).

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12 комментариев
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😫😫блин а ведь такую форму набрал только только
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Цикл Томиясу. Выход на пиковую форму и сразу травма. Третий сезон уже такая история.
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Скорейшего выздоровления Томиясу
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ну начинается..
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Томиясу был потрясающ в последних матчах: идеален в обороне, идеален под прессингом, раздавал голевые и предголевые на право и на лево. В прошлом месяце признавался лучшим игроком в составе. Огромная потеря для Арсенала.
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да вы что ИЗДЕВАЕТЕСЬ!
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Спасибо, Васант!)
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Хреново
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0
Да твою ж
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