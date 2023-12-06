Защитник «Арсенала» Кивер попал шипами в голень Таунсенду и не был наказан. Хавбек «Лутона» подкатывался под соперника
Защитник «Арсенала» Якуб Кивер попал шипами в голень игроку «Лутона».
Эпизод случился на 53-й минуте матча АПЛ между «Арсеналом» и «Лутоном» (4:3). Кивер попал шипами в голень хавбеку Эндросу Таунсенду.
Главный арбитр Сэмюэл Барротт решил не наказывать Кивера. Стык случился, когда защитник «Арсенала» нанес удар по мячу, а соперник подкатился под ногу поляка.
Фото: кадр из трансляции Viaplay
Как отмечает Daily Mail, защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро в похожем эпизоде был удален за фол на Энцо Фернандесе из «Челси».
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Сравнивание с эпизодом Ромеро смешно. В том эпизоде ИМЕННО Ромеро кинулся в подкате и попал по ноге.
В чем тут автор видит одинаковость, если Кивер попадает по мячу и только после этого попадает по ноге игрока бросившегося в подкате? Тут скорее Таусенд,если бы задрал ногу выше, мог повторить фол Ромеро)
там вообще пенальти просматривали потому что Таунсенд въехал в ногу киверу после того как тот прокинул мяч.