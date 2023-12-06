Защитник «Арсенала» Кивер попал шипами в голень Таунсенду и не был наказан. Хавбек «Лутона» подкатывался под соперника

Защитник «Арсенала» Якуб Кивер попал шипами в голень игроку «Лутона».

Эпизод случился на 53-й минуте матча АПЛ между «Арсеналом» и «Лутоном» (4:3). Кивер попал шипами в голень хавбеку Эндросу Таунсенду.

Главный арбитр Сэмюэл Барротт решил не наказывать Кивера. Стык случился, когда защитник «Арсенала» нанес удар по мячу, а соперник подкатился под ногу поляка.

Фото: кадр из трансляции Viaplay

Как отмечает Daily Mail, защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро в похожем эпизоде был удален за фол на Энцо Фернандесе из «Челси».

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