Защитник «Арсенала» Кивер попал шипами в голень Таунсенду и не был наказан. Хавбек «Лутона» подкатывался под соперника

Теги Арсенал судьи фото Лутон Эндрос Таунсенд Якуб Кивер Футбол

Защитник «Арсенала» Якуб Кивер попал шипами в голень игроку «Лутона».

Эпизод случился на 53-й минуте матча АПЛ между «Арсеналом» и «Лутоном» (4:3). Кивер попал шипами в голень хавбеку Эндросу Таунсенду.

Главный арбитр Сэмюэл Барротт решил не наказывать Кивера. Стык случился, когда защитник «Арсенала» нанес удар по мячу, а соперник подкатился под ногу поляка.

Фото: кадр из трансляции Viaplay

Как отмечает Daily Mail, защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро в похожем эпизоде был удален за фол на Энцо Фернандесе из «Челси».

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13 комментариев
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Вы угораете? Момент целиком просмотрите, единственное какой удар там был, так это по мячу
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Ответ Roman
FA все делает, что интрига в чемпионате была. Арсеналу и Ливерпулю можно играть до того момента, пока они не забьют, их игроков не удаляют за фолы и свистят все спорные моменты в их пользу, лишь бы они раньше времени не отвалились от Сити и навязали мнимую борьбу за чемпионство. Теперь уже, как в матче с ТТХ, судьи вовсе не палятся и уже в открытую срывают Сити выходы один-на-один Единственная ошибка в пользу Сити - это неудаление Ковачича, но и эта ошибка результативной не была и не повлияла на исход матча
Ты матч смотрел вообще? Где FA помогает Арсеналу? Можешь мне один матч привести в пример, где Арсеналу помогали? Где решения принимались в пользу Арсенала? По этому эпизоду, посмотри видео и поймёшь, кто там действительно нарушал
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Вы серьёзно? На фото конечно Кивор тот ещё злодей, но посмотрите весь эпизод целиком, Кивор играет в мяч, Таунсед явно не успевает и играет в подкат, причём жёстко, как и весь состав Лутона, кстати не понимаю судей, которые дают так бороться, это даже не борьба, а калеченье игроков, и так график жёсткий, тут ещё и судьи дают свободу костоломам. Автор прежде чем такой бред нести, посмотри эпизод целиком, а не на стоп кадре
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-3
+8
Вот именно, что судья был возле и четко видел этот эпизод, видел что фола там небыло.

Сравнивание с эпизодом Ромеро смешно. В том эпизоде ИМЕННО Ромеро кинулся в подкате и попал по ноге.

В чем тут автор видит одинаковость, если Кивер попадает по мячу и только после этого попадает по ноге игрока бросившегося в подкате? Тут скорее Таусенд,если бы задрал ногу выше, мог повторить фол Ромеро)
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+4
Ответ Wekil Halylow
Посматрите видео там игрок лутона должен был получит жёлтую Кивиор играл в мяч
правильно писать "Пасмотрети видеа")
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+3
Посматрите видео там игрок лутона должен был получит жёлтую Кивиор играл в мяч
+3
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Ответ Ринат Толеков
Ты матч смотрел вообще? Где FA помогает Арсеналу? Можешь мне один матч привести в пример, где Арсеналу помогали? Где решения принимались в пользу Арсенала? По этому эпизоду, посмотри видео и поймёшь, кто там действительно нарушал
Солидарен. Поляк не виноват вообще, а Лутон зверел
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серьёзно?
там вообще пенальти просматривали потому что Таунсенд въехал в ногу киверу после того как тот прокинул мяч.
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Какой удар? Он по мячу бил, Таунсенд сам в подкате летел
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Джонса за такое удалили
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Ответ Ринат Толеков
Ты матч смотрел вообще? Где FA помогает Арсеналу? Можешь мне один матч привести в пример, где Арсеналу помогали? Где решения принимались в пользу Арсенала? По этому эпизоду, посмотри видео и поймёшь, кто там действительно нарушал
Ну смотри, когда Арсеналу забивают гол из оффсайда, то судьи забывают начертить линии и засчитывают его. Чем не помощь?)
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