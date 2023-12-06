Сака – лидер по ассистам во всех турнирах сезона среди игроков топ-5 лиг. На 2-м месте Виртц

Теги Байер Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Киран Триппьер Джеймс Уорд-Проуз РБ Лейпциг Букайо Сака Хави Симонс Флориан Виртц Футбол

Букайо Сака лидирует по ассистам среди игроков топ-5 лиг.

Хавбек «Арсенала» отдал 11 голевых передач в этом сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков топ-5 лиг.

На 2-м месте Флориан Виртц из «Байера» (10 передач). Затем идут Хави Симонс и Джеймс Уорд-Проуз (по 9), выступающие за «РБ Лейпциг» и «Вест Хэм» соответственно. Замыкает топ-5 Киран Триппьер из «Ньюкасла» (8).

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9 комментариев
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Ответ ML26
При том не скажешь, что Сака обладает каким-то космическим видением поля или крутым пасом. В основном на пустые выкатывает или под удар
На самом деле ,лучше вообще ничего не говори
+4
-1
+3
Трипьер удивил
+2
-1
+1
Триппьер это правоногий Бэйнс)
+1
-1
0
Ответ Азамат
Трипьер удивил
Чем? Трипьер постоянно много раздает. У него отличные пасы и навесы и прострелы. В Ньюкасл он один из главных лидеров.
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