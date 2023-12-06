Сака – лидер по ассистам во всех турнирах сезона среди игроков топ-5 лиг. На 2-м месте Виртц
Букайо Сака лидирует по ассистам среди игроков топ-5 лиг.
Хавбек «Арсенала» отдал 11 голевых передач в этом сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков топ-5 лиг.
На 2-м месте Флориан Виртц из «Байера» (10 передач). Затем идут Хави Симонс и Джеймс Уорд-Проуз (по 9), выступающие за «РБ Лейпциг» и «Вест Хэм» соответственно. Замыкает топ-5 Киран Триппьер из «Ньюкасла» (8).
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