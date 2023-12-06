Артета о 4:3 с «Лутоном»: «Мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. «Арсенал» был настроен победить и получил вознаграждение»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Лутоном».
Лондонский клуб одержал победу в матче 15-го тура АПЛ благодаря голу Деклана Райса на 97-й минуте – 4:3.
«Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение.
Отдаем должное «Лутону». Их доставка мяча была превосходной, завершение атак – отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер», – сказал Артета.
На вопрос об игре вратаря Давида Райи испанский специалист ответил так: «Я очень доволен командой. Я поговорил со всей командой, и они прыгают от радости. Сегодня я очень счастливый тренер».
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P.s на самом деле вот эти эмоциональные качели просто сводят с ума, обожаю этот клуб