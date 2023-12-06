Артета о 4:3 с «Лутоном»: «Мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. «Арсенал» был настроен победить и получил вознаграждение»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Лутон Давид Райя Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Лутоном».

Лондонский клуб одержал победу в матче 15-го тура АПЛ благодаря голу Деклана Райса на 97-й минуте – 4:3. 

«Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение. 

Отдаем должное «Лутону». Их доставка мяча была превосходной, завершение атак – отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер», – сказал Артета.

На вопрос об игре вратаря Давида Райи испанский специалист ответил так: «Я очень доволен командой. Я поговорил со всей командой, и они прыгают от радости. Сегодня я очень счастливый тренер».

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11 комментариев
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Всем здравствуйте, я болельщик Арсенала и у меня зависимость...
Валидольная
P.s на самом деле вот эти эмоциональные качели просто сводят с ума, обожаю этот клуб
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Микель, пора что-то делать с вратарской позицией, это нереальный фарт сегодня, что наша атака с Райсом спасли его задницу
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пеналти на Магаляеша почему не поставили?
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Как технично ушел от вопроса о вратарях ) но вообще сам виноват в этой ситуации, Рамса по сути просто подставили и чел потерял тонус судя по его последней игре, но кажется сейчас пришел его момент, лично мне он казался в рамке более надежней чем Райа.
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Одно удовольствие наблюдать когда команду не теряет веру и сражается до конца!
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Такие победы называли чемпионскими. Ювентус в 2010-ые вот так вырывал по 3 очка.
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Ответ Hdxsoffbj Hsifsbdbir
пеналти на Магаляеша почему не поставили?
там 3пенки не поставили.
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Ответ Фанат спорта01
там 3пенки не поставили.
нет. те 2 игры рукой не заслуживали пенки. а вот на Габриеле Магаляеше нужно было
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Ответ Илья Сазоненков
Всем здравствуйте, я болельщик Арсенала и у меня зависимость... Валидольная P.s на самом деле вот эти эмоциональные качели просто сводят с ума, обожаю этот клуб
Плюс дружище
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Ответ itemme
Ювентус в 10е скорее еб**ил всех в сериале
Часто дожимал на последних минутах.
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