Актер Логинов, сыгравший Гену Букина, откроет матч «Локомотив» – «Урал»: «Повторим хет-трик?»

Исполнитель роли Гены Букина откроет матч между «Локомотивом» и «Уралом».

Актер Виктор Логинов станет специальным гостем матча Мир РПЛ, который состоится в пятницу, 8 декабря, на «РЖД Арене» в Москве.

Перед матчем актер устроит автограф-сессию, а прямо перед стартовым свистком нанесет символический удар по мячу. Кроме того, «автор знаменитого хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» вручит награду лучшему игроку матча между московской и екатеринбургской командами.

«Я не большой специалист в футболе, но точно знаю, что Гена Букин – один из лучших нападающих в истории нашего футбола, это неоспоримый факт. Уверен, что многие считают так же.

Но он очень давно не выходил на поле, пора это исправить. Так что всех приглашаю на матч « » и « », это будет легендарно», – сказал Логинов.

«Повторим хет-трик?» – ставится вопрос на постере, подготовленном к матчу.

Напомним, в декабре выйдет продолжение сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины».

В оригинальном сериале персонаж Логинова любил напоминать о своем достижении – хет-трике в финале турнира «Кожаный мяч».

Фото: пресс-служба ТНТ

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