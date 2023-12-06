Актер Логинов, сыгравший Гену Букина, откроет матч «Локомотив» – «Урал»: «Повторим хет-трик?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение Урал фото кино Виктор Логинов Футбол

Исполнитель роли Гены Букина откроет матч между «Локомотивом» и «Уралом».

Актер Виктор Логинов станет специальным гостем матча Мир РПЛ, который состоится в пятницу, 8 декабря, на «РЖД Арене» в Москве.

Перед матчем актер устроит автограф-сессию, а прямо перед стартовым свистком нанесет символический удар по мячу. Кроме того, «автор знаменитого хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» вручит награду лучшему игроку матча между московской и екатеринбургской командами. 

«Я не большой специалист в футболе, но точно знаю, что Гена Букин – один из лучших нападающих в истории нашего футбола, это неоспоримый факт. Уверен, что многие считают так же.

Но он очень давно не выходил на поле, пора это исправить. Так что всех приглашаю на матч «Локо» и «Урала», это будет легендарно», – сказал Логинов.

«Повторим хет-трик?» – ставится вопрос на постере, подготовленном к матчу.

Напомним, в декабре выйдет продолжение сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины».

В оригинальном сериале персонаж Логинова любил напоминать о своем достижении – хет-трике в финале турнира «Кожаный мяч».

Фото: пресс-служба ТНТ

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51 комментарий
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Это вообще то Гена Букин, автор хет-трика в финале турнира "Кожаный мяч". Легенда клуба "Уральские звёзды"
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«Актёр Логинов»…
Поуважительнее к автору хет-трика в финале кожаного мяча!
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выйдет на поле в футболке "БЕЗ БАБ" ?
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Ответ KiNG_K
никогда не забуду его голы, какой же топ уровень показывал в ранние годы. выбор позиции, игра головой, голевое чутье... сейчас таких игроков мало. должен был вырасти в мировую звезду, поиграть в Европе, но что-то пошло не так(
Женился просто на Даше и все пошло не так.
+61
0
+61
Ответ QWertY
Это вообще то Гена Букин, автор хет-трика в финале турнира "Кожаный мяч". Легенда клуба "Уральские звёзды"
никогда не забуду его голы, какой же топ уровень показывал в ранние годы. выбор позиции, игра головой, голевое чутье... сейчас таких игроков мало. должен был вырасти в мировую звезду, поиграть в Европе, но что-то пошло не так(
+57
0
+57
Легендарный Гена-гол. Сейчас таких форвардов уже не делают
+37
0
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наконец-то легенда Уральского футбола с хет-триком в финальном матче, откроет игру, а не всякие медийные чушпаны, тиктокеры и ютуберы
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Легенда 💪
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Гена Букин -легенда !!!
Это вам не всякие GOAT из Аргентины или примадонна из Португалии
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Тот самый неудачник продавец обуви,живящий в двухэтажной квартире
+27
-5
+22
Ответ KiNG_K
никогда не забуду его голы, какой же топ уровень показывал в ранние годы. выбор позиции, игра головой, голевое чутье... сейчас таких игроков мало. должен был вырасти в мировую звезду, поиграть в Европе, но что-то пошло не так(
Травма испортила карьеру такому проспекту, а потом и жена его добила. Я еще не говорю про дочь-блядину и сына-девственника. Ну хотя бы с собакой повезло
+22
-2
+20
Ответ маринованный огурчик
Комментарий скрыт
https://www.youtube.com/watch?v=MituAhEuX-c
+19
0
+19
Ламповая ветка из комментов получилась: в основном всё по-доброму, с душой)
Чем-то напоминает новости и комменты к ним про Мэдисона)
+12
0
+12
Ответ Сергей Пацаваца
Тот самый неудачник продавец обуви,живящий в двухэтажной квартире
живУущий
+12
-1
+11
Гене Букину Кожаный мяч,а Лёне Месси кожаная дудка!
+11
-2
+9
Ответ panteraX
выйдет на поле в футболке "БЕЗ БАБ" ?
Не знаю, я слышал, что в этой футболке недавно вернулся на поле Бенджамен Менди после отсидки.
+7
0
+7
Мой кумир.
+7
-1
+6
Усилил бы наш Манчестер Юнайтед
+5
-1
+4
Легенда....не то что ваши Холланды😂
+4
0
+4
Ответ трахтенберг месть коней
живУущий
Царящий*
+4
0
+4
Доктор "Ай Ботинок"
+3
0
+3
мы с ним пересеклись на одном мероприятии, где-то полчаса с ним общался, замечательный персонаж и классный мужик, и Букина уважаю. 😁👍
+2
0
+2
Покажет Дзюбе как играть.
+2
0
+2
Ответ djamel
Женился просто на Даше и все пошло не так.
Уральский Икарди
+1
0
+1
Ответ Артур Кузьминский
Это один из худших сериалов за всю историю. Почему он популярен?
Он настолько плох, что даже хорош.
+1
0
+1
Легенда!
+1
0
+1
Ответ stif 95
наконец-то легенда Уральского футбола с хет-триком в финальном матче, откроет игру, а не всякие медийные чушпаны, тиктокеры и ютуберы
Точняк. Вот бы появились с ним ещё Зинедин Кардан и Андрей Шершавин.
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Ответ Quinlan Scott
Усилил бы наш Манчестер Юнайтед
Говорят, Тен Хааг уже восхитился его прессингом клиентов в обувном и просит руководство подписать форварда на год.
+1
-1
0
Ответ Yu123
https://www.youtube.com/watch?v=MituAhEuX-c
Золотая рука Геннадия Букина! Легенда мирового футбола
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Ответ маринованный огурчик
Комментарий скрыт
Зря, кстати, я хоть и мало сам сериал смотрел, но видел серию, где показали, как он забивал.
Там один гол вроде задницeй даже.
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Ответ PolarBear
А Лена Полено какой матч откроет?
Она сосредоточилась на соревнованиях по литрболу.
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Ответ Артур Кузьминский
Это один из худших сериалов за всю историю. Почему он популярен?
Ну вы и гурман, знаток и ценитель.

Меня (покойный) младший брат зазывал посмотреть за компанию с ним. Калька американского https://youtu.be/xlDh3zEBk-8?si=bP9r5tOfLV4YFssC
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Ответ KiNG_K
никогда не забуду его голы, какой же топ уровень показывал в ранние годы. выбор позиции, игра головой, голевое чутье... сейчас таких игроков мало. должен был вырасти в мировую звезду, поиграть в Европе, но что-то пошло не так(
звучит как описание стандартного паспортиста)
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Ответ 19Балдерис
Джерард Батлер местного розлива
В каком плане? Батлер актер довольно разноплановый, по крайней мере, он точно не ассоциируется только с одной ролью.
Если только в плане биографии, то да, похожий сложный путь прошли, прежде чем стали актерами.
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Ответ QWertY
Травма испортила карьеру такому проспекту, а потом и жена его добила. Я еще не говорю про дочь-блядину и сына-девственника. Ну хотя бы с собакой повезло
Сынок соблазнил девушку двоюродного брата.
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Ответ QWertY
Травма испортила карьеру такому проспекту, а потом и жена его добила. Я еще не говорю про дочь-блядину и сына-девственника. Ну хотя бы с собакой повезло
Младший сын еще был, соображалистый
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Мы живем для того что бы сдохнуть.
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Актёр Логинов - жертва ( заложник) одной ,,звездной" роли , не знаю снимался ли он где после в кино , но в голове миллионов людей. Он всегда будет ,,Геной Букиным мужем Даши и продавцом обуви"
Это карма ! ))
пы. сы
«Люди строили стереотипы больше не по гендерному признаку: по образу Светы Букиной из сериала «Счастливы вместе» меня часто встречали. А вот провожали уже как Дарью Сагалову, удивляясь, насколько сильно я непохожа на свою героиню. Например, в профессии не давали шанса, уже составив априори какое-то мнение обо мне, ориентируясь на образ Светы. Было сложно. Но, когда я начинала играть что-то другое, люди удивлялись...
Дарья Сагалова сегодня замужем , она счастливая мать 3-х детей...
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Джерард Батлер местного розлива
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В каком году откроет?
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Как бы дедушка Мороз не отменил этот матч, ожидается , что будет морозно в Москве, хотя Гена Букин холодов не боится.
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А Лена Полено какой матч откроет?
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Постарел Гена…
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Это один из худших сериалов за всю историю. Почему он популярен?
+1
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«Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается".
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Самое главное чтобы было куда выходить...
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судя по тому, чем закончился последний сезон Реальные пацаны, новых Букиных можно даже не включать
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