Актер Логинов, сыгравший Гену Букина, откроет матч «Локомотив» – «Урал»: «Повторим хет-трик?»
Исполнитель роли Гены Букина откроет матч между «Локомотивом» и «Уралом».
Актер Виктор Логинов станет специальным гостем матча Мир РПЛ, который состоится в пятницу, 8 декабря, на «РЖД Арене» в Москве.
Перед матчем актер устроит автограф-сессию, а прямо перед стартовым свистком нанесет символический удар по мячу. Кроме того, «автор знаменитого хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» вручит награду лучшему игроку матча между московской и екатеринбургской командами.
«Я не большой специалист в футболе, но точно знаю, что Гена Букин – один из лучших нападающих в истории нашего футбола, это неоспоримый факт. Уверен, что многие считают так же.
Но он очень давно не выходил на поле, пора это исправить. Так что всех приглашаю на матч «Локо» и «Урала», это будет легендарно», – сказал Логинов.
«Повторим хет-трик?» – ставится вопрос на постере, подготовленном к матчу.
Напомним, в декабре выйдет продолжение сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины».
В оригинальном сериале персонаж Логинова любил напоминать о своем достижении – хет-трике в финале турнира «Кожаный мяч».
Фото: пресс-служба ТНТ
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Поуважительнее к автору хет-трика в финале кожаного мяча!
Это вам не всякие GOAT из Аргентины или примадонна из Португалии
Чем-то напоминает новости и комменты к ним про Мэдисона)
Там один гол вроде задницeй даже.
Меня (покойный) младший брат зазывал посмотреть за компанию с ним. Калька американского https://youtu.be/xlDh3zEBk-8?si=bP9r5tOfLV4YFssC
Если только в плане биографии, то да, похожий сложный путь прошли, прежде чем стали актерами.
Это карма ! ))
пы. сы
«Люди строили стереотипы больше не по гендерному признаку: по образу Светы Букиной из сериала «Счастливы вместе» меня часто встречали. А вот провожали уже как Дарью Сагалову, удивляясь, насколько сильно я непохожа на свою героиню. Например, в профессии не давали шанса, уже составив априори какое-то мнение обо мне, ориентируясь на образ Светы. Было сложно. Но, когда я начинала играть что-то другое, люди удивлялись...
Дарья Сагалова сегодня замужем , она счастливая мать 3-х детей...