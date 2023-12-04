«Интер» лидирует по победам (6) и пропущенным голам (2) в гостях в чемпионате среди клубов топ-5 лиг

Теги Интер серия А Италия Футбол

«Интер» одержал 6-ю победу в гостях в сезоне Серии А.

Это лучший показатель среди клубов топ-5 лиг Европы в текущих национальных чемпионатах.

При этом миланцы пропустили лишь два гола в 7 выездных матчах – это также лучший показатель в топ-5 лиг.

В 14-м туре чемпионата Италии «Интер» разгромил в гостях «Наполи» (3:0).

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1 комментарий
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Индзаги топ. Интер может повторить успех в прошлой Лч.
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