«Интер» лидирует по победам (6) и пропущенным голам (2) в гостях в чемпионате среди клубов топ-5 лиг

«Интер» одержал 6-ю победу в гостях в сезоне Серии А.

Это лучший показатель среди клубов топ-5 лиг Европы в текущих национальных чемпионатах.

При этом миланцы пропустили лишь два гола в 7 выездных матчах – это также лучший показатель в топ-5 лиг.

В 14-м туре чемпионата Италии « » разгромил в гостях «Наполи» (3:0).

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