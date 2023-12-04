«Интер» лидирует по победам (6) и пропущенным голам (2) в гостях в чемпионате среди клубов топ-5 лиг
«Интер» одержал 6-ю победу в гостях в сезоне Серии А.
Это лучший показатель среди клубов топ-5 лиг Европы в текущих национальных чемпионатах.
При этом миланцы пропустили лишь два гола в 7 выездных матчах – это также лучший показатель в топ-5 лиг.
В 14-м туре чемпионата Италии «Интер» разгромил в гостях «Наполи» (3:0).
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!