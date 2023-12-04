Где смотреть Ювентус – Наполи, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 8 декабря
В пятницу, 8 декабря, сыграют Ювентус и Наполи в 15 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Наполи
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости