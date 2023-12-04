Локомотив — Урал: прогноз на матч 8 декабря 2023, Чемпионат России

8 декабря в Москве состоится матч 18 тура Чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Обе команды в своих последних матчах выдавали очень интересные зарубы и довольно результативные матчи. «Локомотив» сейчас на хорошем ходу и всеми силами мчится в верхнюю часть таблицы, что не скажешь о «Урале», который большими шагами скатывается в ее подвал. Чья же возьмет в предстоящем матче, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, Ф1 (-1),ТБ (2,5).

Локомотив

В текущем сезоне Чемпионата России московский «Локомотив» пока выглядит в целом довольно неплохо. Хоть они сейчас занимают скромную для них 6 строчку, все же до призовой тройки отставание всего в 3 балла, ее замыкает сейчас «Динамо Москва». «Локо» имеет равное количество очков с ЦСКА (по 28), но ниже их в таблице по дополнительным показателям. Но и в спину дышат сейчас несколько команд, самая ближняя из которых в таблице «Спартак», которая отстает всего на 1 балл. В активе команды сейчас 7 побед и столько же ничейных результатов.

Москвичи показывают сейчас неплохую результативность и забили в 17 турах 27 мячей. При этом в команде нет явно выраженного бомбардира в РПЛ и много разных игроков имеют голы в своем активе. А вот больше всех пока забивали в чемпионате: Максим Глушенков и Наир Тикнизян, на их счету по 5 голов.

Дзюба и Ко не проигрывают в РПЛ на протяжении уже 4 матчей. Они скатали 2 ничьи: сначала в домашнем матче со «Спартаком» (1:1), где большую часть игры они находились в большем количестве игроков на поле после удаления Хлусевича, но не смогли что-то придумать весомое, чтобы одержать победу. Мало того они пропустили первыми и ушли от поражения после гола Артема Дзюбы. Второй ничейный матч был на выезде с «Крылья Советов» (3:3). Все в нем шло к победе столичной команды и до 94 минуты встречи счет был (3:1) в их пользу. Но вот самарцы выдали сумасшедшую концовку встречи и смогли дважды отличиться в компенсированное время к игре, последний гол из которых пропустили с пенальти на 12 добавленной минуте к основному времени матча.

А вот побед удалось добиться также 2 раза. Сначала была волевая победа дома над «Ахматом» (2:1), где в течении двух минут в концовке встречи удалось перевернуть ход игры после пропущенного гола в середине второго тайма. Победные мячи тогда на свой счет записали Глушенков и Сулейманов. Эта победа была заслуженной для москвичей, все же они выглядели в этой встрече чуть острее своего оппонента.

Ну и лакомым кусочков стала победа команды в рамках 17 тура над лидером таблицы РПЛ на тот момент «Зенитом» (3:1). В этом матче москвичам удалось забить быстрый гол уже на 8 минуте матча усилиями Глушенкова, на что питерцы ответили точным ударом Кассьеры в концовке первого тайма. Но во 2 тайме все же вновь удалось проявить волю к победе, сначала все тот же Глушенков забил второй гол для своей команды, а под занавес игры отличился Тикнизян, который забил очень красивый гол с великолепной передачи Дзюбы и поставил точку в матче.

Параллельно с чемпионатом «железнодорожники» принимают участие в розыгрыше Кубка России, где вышли с группового этапа пути РПЛ в плей-офф и там в первом матче разошлись миром (2:2) в гостях с «Балтикой». Матч был сыгран 28 ноября, а ответный будет только весной и будет еще много времени к нему подготовиться.

Результаты «Локомотива» в 5 последних сыгранных матчах:

03.12.23 «Локомотив Москва» — «Зенит» 3 :1;

— «Зенит» :1; 28.11.23 «Балтика» — «Локомотив Москва» 2:2;

25.11.23 «Крылья Советов» — «Локомотив Москва» 3:3;

11.11.23 «Локомотив Москва» — «Ахмат» 2 :1;

— «Ахмат» :1; 05.11.23 «Локомотив Москва» — «Спартак Москва» 1:1.

Интересные статические факты «Локомотива»:

В 6 последних встречах москвичи не проигрывают;

В последних 2 домашних матчах были победы в активе;

В 5 последних матчах московского клуба забивают обе команды;

В 4 последних матчах было забито 3 и более мячей за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 2 мяча;

Команда отличается голом в 6 последних поединках.

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Урал

В текущем сезоне РПЛ после неплохого старта в первых турах погряз в игровом кризисе и у команды что-то пошло не так и нарушилась их химия и результаты пошли под откос. Сложно понять, что пошло не так, ведь показывая стабильные результаты на протяжении приличного количества матчей, их сейчас прилично лихорадит. Сейчас уральцы располагаются на 12 строчке в таблице РПЛ и очень близки к зоне вылета, а от 13 строчки, которая предполагает плей-офф за вылет с турнира, отрыв всего в 3 очка. В активе екатеринбургской команды сейчас 19 баллов после 17 сыгранных туров и всего 5 побед в активе. Но и не так далеко и первая половина таблицы, ведь от восьмого «Рубина» отставание в 6 очков. А от соседей сверху таблицы: «Ростова» и «Факела» всего 1 балл отставания. Не самая яркая игра в атаке не позволяет команде во многих матчах добиваться положительных результатов, при этом и игра в обороне пока оставляет желать лучшего и 26 пропущенных голов – это всего лишь 13 показатель сейчас в РПЛ.

У уральцев в последних 5 матчах РПЛ в активе всего 1 победа, но зато какая. Она случилась в рамках 16 тура РПЛ над лидером таблицы на текущий момент «Краснодаром» (3:1). Пропустив первыми гол уральцы не опустили руки и смогли быстро отыграться. На перерыв команды ушли при ничейном счете (1:1), а вот на второй тайм «Урал» вышел максимально заряженным и смог дважды огорчить соперника усилиями Егорычева и Каштанова. При этом удалось надежно сыграть в обороне и за весь матч они позволили краснодарцам нанести лишь 1 удар в створ своих ворот.

В последнем сыгранном туре РПЛ «Урал» хоть и провел в целом неплохой матч, больше атакуя и угрожая воротам соперника, но в главном компоненте, а именно реализации своих моментов они сплоховали и за это их наказал соперник уже в концовке встречи, завершив удачно 1 из своих немногочисленных моментов. «Пари НН» смог вырвать победу в компенсированное время к мачте, а победный гол на свой счет записал Каккоев.

В текущем розыгрыше Кубка России «Урал» не смог попасть в основной плей-офф пути РПЛ и занял 3 место на групповом этапе. Но все же удалось не вылететь с турнира и попасть в плей-офф Пути Регионов, где сыграет уже весной следующего 2024 года.

Результаты «Урала» в 5 последних сыгранных матчах:

02.12.23 «Пари НН» — «Урал» 1 :0;

— «Урал» :0; 26.11.23 «Урал» — «Краснодар» 3 :1;

— «Краснодар» :1; 11.11.23 «Крылья Советов» — «Урал» 3 :1;

— «Урал» :1; 06.11.23 «Урал» — «Рубин» 0: 1 ;

0: ; 02.11.23 «Ростов» — «Урал» 2:1.

Интересные статические факты «Урала»:

В 6 из 7 последних матчах у команды были 6 поражений;

В последних 4 гостевых матчах клуб проигрывает;

В последних 8 матчах команда пропускает гол в свои ворота;

В 6 из 8 последних матчах уральцев забивают обе команды;

В 6 из 8 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 1 гол и пропускает почти 2 мяча;

Команда отличается голом в 8 из 10 последних поединках.

Локомотив – Урал: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 51 очный поединок. 26 из них стали победными для «Локомотива», а у «Урала» в активе 10 побед. И 15 встреч закончились ничейным счетом.

«Локо» в этих матчах забивал в среднем 1.59 голов (81 мяч), а «Урал» 0.88 (45 мячей).

Самый разгромный счет в этих встречах был (4:0) и (5:1), такие результаты были на стороне «Локо». А самая крупная победа «Урала» была (4:2), с разницей в 2 мяча им еще удавалось это сделать 2 раза.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

07.10.23 «Урал» – «Локомотив» (2:2).

20.09.23 «Урал» – «Локомотив» (0:0), в серии пенальти ( 4 :2).

:2). 25.07.23 «Локомотив» – «Урал» ( 2 :1).

– «Урал» ( :1). 12.02.23 «Локомотив» – «Урал» ( 2 :1).

– «Урал» ( :1). 06.11.22 «Урал» – «Локомотив» (2:2).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов «Локо» не проигрывал «Уралу», причем дважды в них праздновал победу в основное время матча и трижды сыграл вничью. Последний раз «Урал» обыграл москвичей в 2022 году в рамках Чемпионата России в гостевом матче (4:2).

В 5 из 6 последних очных матчах обе команды забивали друг другу и в этих встречах было забито 3 и более мяча за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Локомотив – Урал

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Локо» с приличной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Локомотива» — 1.71;

Ничья — 3.88;

Победа «Урала» — 4.94;

1X — 1.18;

X2 — 2.15;

Ф1 (0) — 1.67;

Ф2 (0) — 2.20;

Ф1 (-1) — 2.27;

Ф2 (1) — 1.65;

ТБ (2,5) — 1.76;

ТМ (2,5) — 2.10;

ТБ (3) — 2.32;

ОЗ (да) — 1.76;

ОЗ (нет) — 2.07.

«Локомотив» сейчас на эмоциональном подъеме после победы в прошлом туре над «Зенитом». Они в нем показали очень уверенную игру и заслуженно на характере победили. В последнем туре перед зимней паузой они приложат все свои силы, чтобы подняться выше в таблице и не отпустить вперед своих соперников выше по таблице. Тем более, что «Урал» сейчас крайне нестабилен и переживает свои не лучшие времена. Да и родные стены «Локо» дополнительно будут гнать вперед, а на своем поле они выглядят очень прилично, поэтому ожидаю от них победы и возможно она будет с разницей в 2 мяча и более.

Поэтому здесь можно взять ставку П1 за очень приличный коэффициент 1.71. Как вариант также можно и заключить пари на Ф1 (-1), здесь уже БК BetBoom предлагает более жирный кэф 2.27.

В последних своих сыгранных матчах оппоненты в целом показывают достаточно результативную игру, особенно это касается столичной команды. Да и в 5 из 6 последних очных встречах обе команды забивали друг другу и выдавали результативные матчи с 3 и более голами. Здесь можно сделать ставку на ТБ (2,5), за неплохой коэффициент 1.76.

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