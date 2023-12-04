Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» после контакта Эрмосо и Феликса. Перес Бурруль считает решение верным: «Касание было после удара»
Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» на Жоау Феликсе.
«Барселона» принимает «Атлетико» в 15-м туре Ла Лиги.
На 44-й минуте матча Жоау Феликс, арендованный «Барселоной» у мадридского клуба, упал в штрафной площади «Атлетико» после столкновения с Марио Эрмосо. Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не увидел оснований для назначения пенальти, поскольку столкновение произошло уже после удара Феликса.
«Эрмосо прибегает поздно и наступает на ногу нападающего «Барсы», но касание было после удара игрока. Думаю, решение не указывать на точку было верным», – прокомментировал эпизод бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).
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Как будто бы нападающий может ударить по воротам, а защитник безнаказанно может влететь в него с двух ног уже после удара.
если мяч не ушёл за пределы поля, то игра продолжается. бить игрока по ногам нельзя.