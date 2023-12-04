Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» после контакта Эрмосо и Феликса. Перес Бурруль считает решение верным: «Касание было после удара»

Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» на Жоау Феликсе.

« » принимает «Атлетико» в 15-м туре .

На 44-й минуте матча , арендованный «Барселоной» у мадридского клуба, упал в штрафной площади « » после столкновения с . Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не увидел оснований для назначения пенальти, поскольку столкновение произошло уже после удара Феликса.

«Эрмосо прибегает поздно и наступает на ногу нападающего «Барсы», но касание было после удара игрока. Думаю, решение не указывать на точку было верным», – прокомментировал эпизод бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).

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