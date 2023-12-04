Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» после контакта Эрмосо и Феликса. Перес Бурруль считает решение верным: «Касание было после удара»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Хосе Мария Санчес Мартинес Марио Эрмосо Жоау Феликс Футбол

Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» на Жоау Феликсе.

«Барселона» принимает «Атлетико» в 15-м туре Ла Лиги.

На 44-й минуте матча Жоау Феликс, арендованный «Барселоной» у мадридского клуба, упал в штрафной площади «Атлетико» после столкновения с Марио Эрмосо. Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не увидел оснований для назначения пенальти, поскольку столкновение произошло уже после удара Феликса.

«Эрмосо прибегает поздно и наступает на ногу нападающего «Барсы», но касание было после удара игрока. Думаю, решение не указывать на точку было верным», – прокомментировал эпизод бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).

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25 комментариев
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Вообще, вот эта логика «касание было после удара» очень смешная.

Как будто бы нападающий может ударить по воротам, а защитник безнаказанно может влететь в него с двух ног уже после удара.
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Этот черт Канселу дал желтую за несуществующую отмашку
+37
0
+37
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В этом сезоне делают все чтобы Барсу потушить
+33
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Ответ MachineGunKelly
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У Барсы отобрали 6 очка
+18
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Ответ f0rmoceft
Сейчас нам всем объяснят, что судья не прав. Им виднее на диване)
сча фанаты сливочного нам пояснят что фол маскерано после удара ди Марии это пенальти-пенальти, а тут после удара не пенальти. Всё логично.
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Ответ Raindrop Drop Top
В этом сезоне делают все чтобы Барсу потушить
Даже в отбор вступает судья против Гюндоана))
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А может ещё у Лаоса спросить? Самое объективное мнение
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Ответ MachineGunKelly
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Тебе точно есть 🤣
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Еще бы перес был бы против)
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Судьи в этом сезоне будут прибивать нас конечно. Держаться надо💪🏻✊🏼 хорошая игра была, могут же вот так красиво раскатывать!!! Еще б курва забивать начал, полено пшекское!
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Да, судьишко с мордой испанского Кащея старался сегодня, но Барса была лучше.
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Ответ f0rmoceft
Сейчас нам всем объяснят, что судья не прав. Им виднее на диване)
Не знаю насчет этого эпизода, но то, что Криштиану дважды находился в метровом офсайде, когда забивал Баварии это даже с дивана было видно))
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В не штрафной за это эрмоса получил бы желтую, 101% ))
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Сейчас нам всем объяснят, что судья не прав. Им виднее на диване)
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Ответ King_X
Верное решение После удара задели, на эпизод не влияло
Если бы это было не в штрафной? Феликс отдал пас своему и ему в ногу влетает Эрмосо,это фол?
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а кулаком в лицо можно бить после удара игрока?

если мяч не ушёл за пределы поля, то игра продолжается. бить игрока по ногам нельзя.
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Ответ Кирилл
Вообще, вот эта логика «касание было после удара» очень смешная. Как будто бы нападающий может ударить по воротам, а защитник безнаказанно может влететь в него с двух ног уже после удара.
Все Пересы должны думать одинаково!)
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Ответ Кирилл
Вообще, вот эта логика «касание было после удара» очень смешная. Как будто бы нападающий может ударить по воротам, а защитник безнаказанно может влететь в него с двух ног уже после удара.
Кто-нибудь, объясните мне, если ты наступаешь на ногу игроку без мяча, то это не фол? Можно так делать?
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Ответ Bazilic
Этот черт Канселу дал желтую за несуществующую отмашку
Так же дал Феликсу не заслуженную желтую
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Ответ Руслан Нотарев
Судьи в этом сезоне будут прибивать нас конечно. Держаться надо💪🏻✊🏼 хорошая игра была, могут же вот так красиво раскатывать!!! Еще б курва забивать начал, полено пшекское!
А что толку красиво раскатывать если реализация нулевая, такие матчи нужно минимум 3 забивать.
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