Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Возможно, лучший матч «Барсы» в сезоне. Феликс – наш джокер, очень довольны им»
Хави высоко оценил игру «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» (1:0).
О Феликсе, забившем единственный гол
«Я видел, как Жоау работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным, довольным. Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает, и есть вероятность перейти черту. Он играл очень умно.
Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им довольны, очень довольны. Он хорошо выступает и работает. Ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его в команде».
О матче
«Барса» сегодня играла очень хорошо. «Атлетико» надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч «Барсы» в сезоне», – сказал тренер «блауграны».
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Про Левандовски вообще молчу… мяч нормально обработать не может, в убойных ударных позициях или тормозит, или в створ попасть не может. И еще, кажется, что Лева разучился открываться в штрафной. Партнеры его ищут для передачи, а он во втором темпе бежит - это разве игра форварда?
Могли выигрывать увереннее и без валидола, вся команда пашет и раскатывает топовый Атлетико, а эти двое прям взбесили!
- нападающие транжирить моменты в таком количестве
- молодежь суетиться и научится сохранять хладнокровие
- Защитники теряться в чужой штрафной и попадать по мячу
- Ферран быть Ферраном
Надеюсь удастся подписать его малой кровью.
Куда подевались все диванные критики тактики Хави и игры Барсы..??…..)))
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А что он может сделать? Прикажет бить точнее? Если бы это работало, давно уже приказал бы.