Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Возможно, лучший матч «Барсы» в сезоне. Феликс – наш джокер, очень довольны им»

Хави высоко оценил игру «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» (1:0).

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«Я видел, как работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным, довольным. Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает, и есть вероятность перейти черту. Он играл очень умно.

Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им довольны, очень довольны. Он хорошо выступает и работает. Ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его в команде».

О матче

«Барса» сегодня играла очень хорошо. «Атлетико» надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч «Барсы» в сезоне», – сказал тренер «блауграны».

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