Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Возможно, лучший матч «Барсы» в сезоне. Феликс – наш джокер, очень довольны им»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Хави высоко оценил игру «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» (1:0).

О Феликсе, забившем единственный гол

«Я видел, как Жоау работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным, довольным. Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает, и есть вероятность перейти черту. Он играл очень умно.

Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им довольны, очень довольны. Он хорошо выступает и работает. Ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его в команде».

О матче

«Барса» сегодня играла очень хорошо. «Атлетико» надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч «Барсы» в сезоне», – сказал тренер «блауграны».

Феликс уколол «Атлетико», а теперь и забил. «Барса» уже готовит 40 млн на выкуп

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13 комментариев
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Вперёд, Барселона!
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Ответ Iamliam
Лучший игрок матча вместе с Педри, который вообще не ошибался. Надеюсь удастся подписать его малой кровью.
Гюндоган вообще лучший сегодня
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Отличный матч получился, Хави умеет правильно настроить команду против больших команд в Испании, что уже не раз показал. Но что он собирается делать с реализацией? Кто нибудь уже скажет Рафиньи что у него вообще нет дриблинга? Находясь в штрафной пробрасывает мяч на 10 метров в сторону лицевой и на что он рассчитывает? Естественно он не успевает и мяч просто укатывается за линию. Да по самоотдаче нет вопросов, да не повезло в моменте со штангой, но этот игрок не может быть основным в Барсе которая хочет выигрывать трофеи - не тянет он на игрока который решает, не в матче, а хотя бы в моменте.
Про Левандовски вообще молчу… мяч нормально обработать не может, в убойных ударных позициях или тормозит, или в створ попасть не может. И еще, кажется, что Лева разучился открываться в штрафной. Партнеры его ищут для передачи, а он во втором темпе бежит - это разве игра форварда?
Могли выигрывать увереннее и без валидола, вся команда пашет и раскатывает топовый Атлетико, а эти двое прям взбесили!
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Матчи не будут полноценными пока не перестанут:
- нападающие транжирить моменты в таком количестве
- молодежь суетиться и научится сохранять хладнокровие
- Защитники теряться в чужой штрафной и попадать по мячу
- Ферран быть Ферраном
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Лучший игрок матча вместе с Педри, который вообще не ошибался.
Надеюсь удастся подписать его малой кровью.
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Маэстро в очередной раз ставит хейтеров на место)
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Ответ Роман
Вперёд, Барселона!
молодец, Роман - признал победу Барсы..!..
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Ответ GuruFutbola
Гюндоган вообще лучший сегодня
Вся полузащита была лучшей сегодня
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Ответ Morgul13
Матчи не будут полноценными пока не перестанут: - нападающие транжирить моменты в таком количестве - молодежь суетиться и научится сохранять хладнокровие - Защитники теряться в чужой штрафной и попадать по мячу - Ферран быть Ферраном
С уходом физики у Левы пропало и голевое чутье, ну не может он как другие к его возрасту начать играть, как говорится, «на опыте» он все пытается играть как раньше, но уже кондиции не позволяют. Ему пора это уже принять. А Рафинья никогда не мог решать моменты и, боюсь, уже никогда и не сможет
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Хави - тренер Барселоны на годы вперед!
Куда подевались все диванные критики тактики Хави и игры Барсы..??…..)))
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Феликс ПОКА джокер Атлетов.)И думаю после сегодняшних празднований руководство клуба вернётся к ценнику 80 лямов..)Ну,что бы поблагодарить его за искренность.
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Ответ Barcelonafun
Отличный матч получился, Хави умеет правильно настроить команду против больших команд в Испании, что уже не раз показал. Но что он собирается делать с реализацией? Кто нибудь уже скажет Рафиньи что у него вообще нет дриблинга? Находясь в штрафной пробрасывает мяч на 10 метров в сторону лицевой и на что он рассчитывает? Естественно он не успевает и мяч просто укатывается за линию. Да по самоотдаче нет вопросов, да не повезло в моменте со штангой, но этот игрок не может быть основным в Барсе которая хочет выигрывать трофеи - не тянет он на игрока который решает, не в матче, а хотя бы в моменте. Про Левандовски вообще молчу… мяч нормально обработать не может, в убойных ударных позициях или тормозит, или в створ попасть не может. И еще, кажется, что Лева разучился открываться в штрафной. Партнеры его ищут для передачи, а он во втором темпе бежит - это разве игра форварда? Могли выигрывать увереннее и без валидола, вся команда пашет и раскатывает топовый Атлетико, а эти двое прям взбесили!
Но что он собирается делать с реализацией?
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А что он может сделать? Прикажет бить точнее? Если бы это работало, давно уже приказал бы.
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