Агент Константина Тюкавина высказался об оценках игры форварда со стороны.

Нападающий московского « » забил в 5 матчах подряд в Мир .

«У Кости нормальная форма. Просто он центральный нападающий. Сегодня он может забить, а завтра не забить. Если сегодня не забил – все с дерьмом смешали, а забил – красавец. Хотя он ниже своего уровня никогда не падает и не падал.

Он футболист очень серьезного уровня. Посмотрите, в тех играх, где не забивал, он отдавал голевые, пенальти зарабатывал. Так что ничего такого нет, просто приятно. Он работает, хочет с командой завоевывать титулы и дальше прогрессировать.

Про рекорд результативности только от вас узнал. Но мы играем в футбол, а какие‑то рекорды и прочее - это второстепенно. Главное, чтобы без травм, а с остальным всем разберемся», – сказал .

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