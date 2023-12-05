Агент Тюкавина: «Если Костя не забил – все с дерьмом смешали, а забил – красавец. Хотя он ниже своего уровня никогда не падает»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина высказался об оценках игры форварда со стороны.

Нападающий московского «Динамо» забил в 5 матчах подряд в Мир РПЛ

«У Кости нормальная форма. Просто он центральный нападающий. Сегодня он может забить, а завтра не забить. Если сегодня не забил – все с дерьмом смешали, а забил – красавец. Хотя он ниже своего уровня никогда не падает и не падал.

Он футболист очень серьезного уровня. Посмотрите, в тех играх, где не забивал, он отдавал голевые, пенальти зарабатывал. Так что ничего такого нет, просто приятно. Он работает, хочет с командой завоевывать титулы и дальше прогрессировать.

Про рекорд результативности только от вас узнал. Но мы играем в футбол, а какие‑то рекорды и прочее - это второстепенно. Главное, чтобы без травм, а с остальным всем разберемся», – сказал Алексей Сафонов

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11 комментариев
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Агента довольно таки много стало. Что Константин одарённый игрок, всем понятно и без рекламы.
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Чё то достал его агент,так нализывать через день.
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Нету добру частые комментарии агента. Молча делайте свое дело и все, Косте никто из болел не сомневается. А частые комментарии могут только навредить. Агенту стоит заткнуться.
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Не нагнетай обстановку, агент...
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Сафонов уже достал постоянно нагнетать обстановку. Нормальный агент футболиста больше молчит. Его и не слышно и не видно . А этот только и рисуется за счёт Кости постоянно......
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Хотят же урезать хотелки агентов давно пора.Тюкавин у нас это все тем более он до мозга костей динамовец и этого не скрывает.
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Никто Костю с дерьмом не мешает кроме агента, который всё это выдумывает.
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Дальнейшей стабильности Тюкавину!
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Агентам лучше публично не обсуждать своих игроков, все равно. получается необъективно
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Тюкавин же подписал контракт.
Может агент уже успокоится?
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Где он вообще про Тюкавина читает, что того "с дерьмом мешают". Где этот чан всеобщего хейта?
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