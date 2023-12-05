10-минутные удаления и оранжевые карточки протестируют на зимнем Кубке ФНЛ

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Временные удаления будут протестированы на зимнем Кубке ФНЛ.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил тестирование 10-минутных удалений за нарушения, которые по тяжести не заслуживают красной карточки, но слишком серьезны для предупреждения. Нововведения могут появиться в профессиональном футболе уже в следующем сезоне.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, что временные удаления и оранжевые карточки будут опробованы на зимнем Кубке ФНЛ.

Турнир пройдет в Турции в начале 2024 года.

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11 комментариев
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Мы всё дальше от бога.
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ещё лыжи протестируйте.
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какой то бред уже , есть же медиалига ну чё за ...
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Когда Международному Совету Футбольных Ассоциаций заняться нечем!..
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а три корнера = пенальти?
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и обязательно еще дополнительных пять судей, которые после недолгого (не более 15 минут) бурного обсуждения принимают решение, какого оттенка в итоге карточка за каждое нарушение. Если мнение расходится - решает справедливый неподкупный жребий.
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