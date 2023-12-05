10-минутные удаления и оранжевые карточки протестируют на зимнем Кубке ФНЛ
Временные удаления будут протестированы на зимнем Кубке ФНЛ.
Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил тестирование 10-минутных удалений за нарушения, которые по тяжести не заслуживают красной карточки, но слишком серьезны для предупреждения. Нововведения могут появиться в профессиональном футболе уже в следующем сезоне.
Президент ФНЛ Наиль Измайлов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, что временные удаления и оранжевые карточки будут опробованы на зимнем Кубке ФНЛ.
Турнир пройдет в Турции в начале 2024 года.
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