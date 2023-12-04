Экс-арбитр Галлахер о сорванной атаке «Сити» на 94-й минуте: «Технически Хупер ничего не нарушил. Если бы он подождал еще секунду, ситуация бы изменилась»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Саймон Хупер Дермот Галлахер Джек Грилиш Эмерсон Роял Эрлинг Холанд Футбол

Дермот Галлахер прокомментировал сорванную судьей атаку «Манчестер Сити».

На 94-й минуте матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3) Эмерсон сфолил на Эрлинге Холанде. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но спустя несколько секунд дал свисток – в этот момент Джек Грилиш мог выбежать один на один к воротам «Тоттенхэма». За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.

«Сложный момент, потому что этот парень пользуется преимуществом больше, чем кто-либо другой. Игра вполне справедливо продолжается, но затем Саймон по какой-то причине свистит.

Если бы он подождал еще секунду, ситуация изменилась бы полностью. Технически он не нарушил никаких правил. Использовать преимущество – выбор судьи и никого больше», – сказал экс-арбитр Галлахер.

Чистая ярость Холанда – когда судья странно сорвал выход один на один. Как же он орал

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2 комментария
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Или надо свистеть после фола или не свистеть вообще. Судья увидел как передача Холанда прошла и потом свистнул , было ощущение что сначала решил дать продолжать атаку а потом увидел что атака развивается удачно и передумал
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Т.е. игра была остановлена, как раз когда игрок Сити выходил один на один, а не раньше. Если это не грубейший судейский косяк, то что это?
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