Экс-арбитр Галлахер о сорванной атаке «Сити» на 94-й минуте: «Технически Хупер ничего не нарушил. Если бы он подождал еще секунду, ситуация бы изменилась»
Дермот Галлахер прокомментировал сорванную судьей атаку «Манчестер Сити».
На 94-й минуте матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3) Эмерсон сфолил на Эрлинге Холанде. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но спустя несколько секунд дал свисток – в этот момент Джек Грилиш мог выбежать один на один к воротам «Тоттенхэма». За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.
«Сложный момент, потому что этот парень пользуется преимуществом больше, чем кто-либо другой. Игра вполне справедливо продолжается, но затем Саймон по какой-то причине свистит.
Если бы он подождал еще секунду, ситуация изменилась бы полностью. Технически он не нарушил никаких правил. Использовать преимущество – выбор судьи и никого больше», – сказал экс-арбитр Галлахер.
Чистая ярость Холанда – когда судья странно сорвал выход один на один. Как же он орал
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!