Экс-арбитр Галлахер о сорванной атаке «Сити» на 94-й минуте: «Технически Хупер ничего не нарушил. Если бы он подождал еще секунду, ситуация бы изменилась»

Дермот Галлахер прокомментировал сорванную судьей атаку «Манчестер Сити».

На 94-й минуте матча 14-го тура против «Тоттенхэма» (3:3) сфолил на . Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но спустя несколько секунд дал свисток – в этот момент мог выбежать один на один к воротам « ». За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.

«Сложный момент, потому что этот парень пользуется преимуществом больше, чем кто-либо другой. Игра вполне справедливо продолжается, но затем Саймон по какой-то причине свистит.

Если бы он подождал еще секунду, ситуация изменилась бы полностью. Технически он не нарушил никаких правил. Использовать преимущество – выбор судьи и никого больше», – сказал экс-арбитр Галлахер.

Чистая ярость Холанда – когда судья странно сорвал выход один на один. Как же он орал

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