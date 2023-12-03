«Wtf». Холанд о сорванной атаке «Сити» на 94-й минуте матча с «Тоттенхэмом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Саймон Хупер Джек Грилиш Альф-Инге Холанд соцсети Эмерсон Роял Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд кратко прокомментировал свисток судьи в момент атаки «Ман Сити».

На 94-й минуте матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3) на Холанде сфолил Эмерсон. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но дал свисток спустя несколько секунд, помешав Джеку Грилишу выбежать один на один к воротам «Тоттенхэма». За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.

Норвежец процитировал в своем твиттере пост с видеофрагментом эпизода.

«Wtf (what the fuck – «что за фигня»)», – написал Холанд.

В комментариях к твиту Эрлинга поддержал отец.

«Ужасно», – написал Альф-Инге Холанд.

Изображение: кадр трансляции

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15 комментариев
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Ответ Eridan
Напомню, что за WTF ван Дейк получил дисквалификацию. Посмотрим, насколько последовательны будут футбольные английские шишки.
Конечно будут последовательны, накажут Эвертон бгг
+49
-5
+44
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Напомню, что за WTF ван Дейк получил дисквалификацию. Посмотрим, насколько последовательны будут футбольные английские шишки.
+42
-7
+35
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В ссылке есть видео того эпизода, если кто не видел.
+2
0
+2
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это древний скандинавский клич недоумения
+1
0
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Не плачьте дети. Тут хоть формальный повод был для свистка судьи.
ЛЧ 2002/2003.
Матч Реал - Локо на Бернабеу.
Счет 2-2 . Обиора выходит 1 на 1 и звучит свисток.
+10
-9
+1
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А что должны написать болелы Сити по поводу непопадания в пустые ворота?
+1
0
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Чудовище
+1
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Так истерят
Представляю, как Ливерпулю и Арсеналу достанется из-за этих в следующих турах и в концовке сезона
И так бедных гасят
+12
-12
0
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Ответ Дима
Не плачьте дети. Тут хоть формальный повод был для свистка судьи. ЛЧ 2002/2003. Матч Реал - Локо на Бернабеу. Счет 2-2 . Обиора выходит 1 на 1 и звучит свисток.
Какой повод был? Он перед этим показал, что можно продолжать играть.
+1
-1
0
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Ответ Egg
Какой повод был? Он перед этим показал, что можно продолжать играть.
ты за Сити болеешь? или реально не понимаешь?
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