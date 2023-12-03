«Wtf». Холанд о сорванной атаке «Сити» на 94-й минуте матча с «Тоттенхэмом»

Эрлинг Холанд кратко прокомментировал свисток судьи в момент атаки «Ман Сити».

На 94-й минуте матча 14-го тура против «Тоттенхэма» (3:3) на Холанде сфолил . Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но дал свисток спустя несколько секунд, помешав выбежать один на один к воротам « ». За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.

Норвежец процитировал в своем твиттере пост с видеофрагментом эпизода.

«Wtf (what the fuck – «что за фигня»)», – написал Холанд.

В комментариях к твиту поддержал отец.

«Ужасно», – написал Альф-Инге Холанд.

Изображение: кадр трансляции

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