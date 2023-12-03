«Wtf». Холанд о сорванной атаке «Сити» на 94-й минуте матча с «Тоттенхэмом»
Эрлинг Холанд кратко прокомментировал свисток судьи в момент атаки «Ман Сити».
На 94-й минуте матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:3) на Холанде сфолил Эмерсон. Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, но дал свисток спустя несколько секунд, помешав Джеку Грилишу выбежать один на один к воротам «Тоттенхэма». За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.
Норвежец процитировал в своем твиттере пост с видеофрагментом эпизода.
«Wtf (what the fuck – «что за фигня»)», – написал Холанд.
В комментариях к твиту Эрлинга поддержал отец.
«Ужасно», – написал Альф-Инге Холанд.
Изображение: кадр трансляции
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Матч Реал - Локо на Бернабеу.
Счет 2-2 . Обиора выходит 1 на 1 и звучит свисток.
Представляю, как Ливерпулю и Арсеналу достанется из-за этих в следующих турах и в концовке сезона
И так бедных гасят