РПЛ может перенести матчи 18-го тура на весну 2024-го: «Посмотрим, какая ситуация с погодой будет»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев календарь Матч ТВ Футбол

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, что матчи 18-го тура могут перенести на весну.

Сегодня матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» (2:0) прошел под сильным снегопадом. По причине непогоды начало матча между «Локомотивом» и «Зенитом» было перенесено на полчаса.

«Посмотрим, какая ситуация будет с погодой к следующему туру. У нас есть возможность перенести [матчи] на весеннюю часть чемпионата. Посмотрим, что будем делать», – сказал Алаев.

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28 комментариев
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Гении. Не ожидали изначально паршивой погоды в декабре.
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Кто ж знал, что в декабре снег будет. Нечасто такое увидишь.
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"Если не будет снежной бури, обязательно перенесем", - добавил глава РПЛ.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А вчем вообще смысл матчи второго круга сейчас играть,15 туров отыграли и баиньки? обычно ж после первого круга перерыв на зиму у всех,чтоб снег "неожиданно" не выпал зимой.
А как вы уместите 15 туров и матчи Кубка с середины марта по первую неделю июня ?
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— Да кто мы такие, чтобы противостоять силам природы?! Так, пылинки на окраине Вселенной...
—.Петрович! Бери лопату и убирай снег!
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«Если будет снег, тогда точно играть будем», - добавил Алаев
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Ответ Кирилл
Ну а как это сделать ? Чтобы начинать играть в феврале, когда точно так же холодно и идет снег ? В прошлом сезоне начали в начале марта и закончили 3 июня, сыграв 12 туров в весенней части.
Не заканчивать в начале июня, очевидно, или увеличить плотность матчей.
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Ответ Утя Ваткин
Гении. Не ожидали изначально паршивой погоды в декабре.
справедливости ради частенько декабри в последние годы плюсовые
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Ответ Утя Ваткин
Гении. Не ожидали изначально паршивой погоды в декабре.
Так даже сейчас говорят "посмотрим какая погода там ближе к середине декабря будет")))
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Весной уже совсем другая страна может быть, а не только погода
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Только не в середину неделю. Лучше этот тур сыграть последним. 1 июня - прекрасное время.
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В итоге перенесут на февраль. Скажут,, что больше окон нет
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Что смотреть-то? Вырастет ли в Воронеже трава за неделю? Или, может быть, до плюс двадцати потеплеет? Нужно заканчивать этот цирк со снеговиками на льду и переносить 18 тур, причём желательно сразу на июнь 2024
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а на следующей неделе до минус 20 в центральной России, привет РФС
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до них стало что-то доходить
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Когда принимали решение о переходе на календарь осень-весна, говорили, что это делается для повышения конкурентно способности клубов в еврокубках. Только все достижения, про которые любят рассказать люди уверяющие что в середине 00-х РПЛ была очень сильной лигой, были одержаны еще при календаре доставшемся от ссср. В том числе и выступление на евро 08
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позорище, уже два тура как не должны были играть.
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А ума не хватает в футбол ЛЕТОМ играть? Вернуться на весну-осень и играть, чтобы болельщики в шортах и сланцах на стадион ходили. Кстати, так играют много европейских стран с климатом мягче нашего.
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полностью поддерживаю Валерия Георгиевича!
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Неужели Алаеву снегопад мозги вернул?
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Ну в СПб то оставьте матч. Он под крышей будет сыгран 100%
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А вчем вообще смысл матчи второго круга сейчас играть,15 туров отыграли и баиньки? обычно ж после первого круга перерыв на зиму у всех,чтоб снег "неожиданно" не выпал зимой.
Потому что и так всю весну играет 12 туров, куда ещет3 пихать?
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А что не так с погодой ? Декабрь месяц прекрасное время для футбола
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Ответ Arthur Nowack
Почему бы просто не играть 15 матчей в первой половине, 15 во второй? Зачем эти три тура впихивать в зимний период?
Ну а как это сделать ?
Чтобы начинать играть в феврале, когда точно так же холодно и идет снег ?

В прошлом сезоне начали в начале марта и закончили 3 июня, сыграв 12 туров в весенней части.
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А когда календарь составляли, не ожидали что зимой в России снег?:))
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