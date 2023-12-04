Алаев извинился за отсутствие красного мяча на игре «Балтика» – «Спартак»: «Это недоработка лиги. Заранее не предусмотрели ситуацию»
Александр Алаев извинился за отсутствие красного мяча на игре «Балтика» – «Спартак».
Матч 16‑го тура Мир РПЛ прошел в Калининграде 25 ноября в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мячи красного цвета, потому что в распоряжении лиги таких не было.
«Хотелось бы извиниться перед болельщикам, которые наблюдали матч «Балтика» — «Спартак». Это недоработка лиги, наша ошибка. Мы заранее не предусмотрели [ситуацию].
Можно ссылаться на решение, ситуацию с Nike. Всегда есть возможность найти альтернативные варианты. Оперативно отреагировали, нашли мячи, предоставили всем командам», — сказал президент РПЛ перед матчем «Локомотив» — «Зенит» (3:1).
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Стадионы, на которых холодно, газоны которые даже в Сочи как огород, отсутствие пива, присутствие фан айди
Нет еврокубков, перенесити матчи с декабря на июнь
а мячи готовить не могут,
жалко все это со стороны