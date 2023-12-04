Алаев извинился за отсутствие красного мяча на игре «Балтика» – «Спартак»: «Это недоработка лиги. Заранее не предусмотрели ситуацию»

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ Балтика Александр Алаев Футбол

Александр Алаев извинился за отсутствие красного мяча на игре «Балтика» – «Спартак».

Матч 16‑го тура Мир РПЛ прошел в Калининграде 25 ноября в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мячи красного цвета, потому что в распоряжении лиги таких не было.

«Хотелось бы извиниться перед болельщикам, которые наблюдали матч «Балтика» — «Спартак». Это недоработка лиги, наша ошибка. Мы заранее не предусмотрели [ситуацию].

Можно ссылаться на решение, ситуацию с Nike. Всегда есть возможность найти альтернативные варианты. Оперативно отреагировали, нашли мячи, предоставили всем командам», — сказал президент РПЛ перед матчем «Локомотив» — «Зенит» (3:1).

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7 комментариев
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Недоработка лиги - это играть в России в декабре

Стадионы, на которых холодно, газоны которые даже в Сочи как огород, отсутствие пива, присутствие фан айди

Нет еврокубков, перенесити матчи с декабря на июнь
+3
-1
+2
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Открываем календарь и считаем с учётом перехода на весна-осень. Турнир из 30 туров совершенно спокойно умещается в рамки апрель-октябрь. Снега и холода в этот период нет, за исключением аномалий. Разрыва большого между кругами нет, турнир носит естественный непрерывный характер и сезон соответствует виду спорта.
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Такая страна,
а мячи готовить не могут,
жалко все это со стороны
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Скажите спасибо Фурсенко кто помнит этого товарища еще ?который кричал что мы станем чемпионами мира в 2018,вот этот не хороший человек придумал все это играть в декабре,сам наверно в теплых странах лежит загорает сейчас
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Ответ samarskij-kuzmich
Открываем календарь и считаем с учётом перехода на весна-осень. Турнир из 30 туров совершенно спокойно умещается в рамки апрель-октябрь. Снега и холода в этот период нет, за исключением аномалий. Разрыва большого между кругами нет, турнир носит естественный непрерывный характер и сезон соответствует виду спорта.
Кубок можно провести с ноября по декабрь. На новых стадионах, пока погода позволяет, а потом на южных стадионах и в СПб.
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