Карвахаль пропустит месяц из-за мышечной травмы. «Реал» рассчитывает, что защитник восстановится к матчу с «Атлетико» в Суперкубке
Даниэль Карвахаль выбыл до конца года из-за травмы.
Защитник «Реала» ощутил мышечный дискомфорт во время матча с «Гранадой» в 15-м туре Ла Лиги (2:0). Сегодня он прошел обследования, которые выявили у него травму камбаловидной мышцы.
По информации As, 31-летний футболист пропустит около месяца – он не сыграет против «Бетиса», «Униона», «Вильярреала», «Алавеса», «Мальорки» и не примет участия в январском матче Кубка Испании.
«Реал» рассчитывает, что Карвахаль восстановится к матчу с «Атлетико» в Суперкубке Испании, который состоится 10 января.
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А по Карвахалю отдельная боль. Как он был крут на пике, а потом одна травма за другой и прежним он уже не был. Этот сезон прилично начал и вот такое теперь.
На матч с Юнионом вообще думать не надо , просто всю Кастильо отправлять и ладно.