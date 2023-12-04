Карвахаль пропустит месяц из-за мышечной травмы. «Реал» рассчитывает, что защитник восстановится к матчу с «Атлетико» в Суперкубке

Даниэль Карвахаль выбыл до конца года из-за травмы.

Защитник « » ощутил мышечный дискомфорт во время матча с «Гранадой» в 15-м туре (2:0). Сегодня он прошел обследования, которые выявили у него травму камбаловидной мышцы.

По информации As, 31-летний футболист пропустит около месяца – он не сыграет против «Бетиса», «Униона», «Вильярреала», «Алавеса», «Мальорки» и не примет участия в январском матче Кубка Испании.

«Реал» рассчитывает, что восстановится к матчу с «Атлетико» в Суперкубке Испании, который состоится 10 января.

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