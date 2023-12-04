Карвахаль пропустит месяц из-за мышечной травмы. «Реал» рассчитывает, что защитник восстановится к матчу с «Атлетико» в Суперкубке

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль выбыл до конца года из-за травмы.

Защитник «Реала» ощутил мышечный дискомфорт во время матча с «Гранадой» в 15-м туре Ла Лиги (2:0). Сегодня он прошел обследования, которые выявили у него травму камбаловидной мышцы.

По информации As, 31-летний футболист пропустит около месяца – он не сыграет против «Бетиса», «Униона», «Вильярреала», «Алавеса», «Мальорки» и не примет участия в январском матче Кубка Испании. 

«Реал» рассчитывает, что Карвахаль восстановится к матчу с «Атлетико» в Суперкубке Испании, который состоится 10 января. 

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23 комментария
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Ответ GuruFutbola
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Нет никакой ошибки. Не про тебя же говорили)
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Это потеря! Карвахаль один из самых важных игроков!
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Это кошмар! Васкес на ПЗ это похоже на приговор нежели на какую то опцию
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Ответ bororo
Может пора подводить Винисиуса младшего к играм в основе? Который Тобиас. Отзывы о нём вроде как положительные весьма. Ни разу не видел его в игре, правда. Кто что знает о нём, поделитесь
он слаб даже на уровне Кастильи
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И кто будет заменять его? Васкес…? Он, конечно, мадридиста, но совсем не замена ему(
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Может пора подводить Винисиуса младшего к играм в основе? Который Тобиас. Отзывы о нём вроде как положительные весьма. Ни разу не видел его в игре, правда. Кто что знает о нём, поделитесь
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Удивительно, конечно, что при всех этих бедах с травмами, Реал пока вполне себе неплохо себя чувствует по результатам (по игре, конечно неидеально).
А по Карвахалю отдельная боль. Как он был крут на пике, а потом одна травма за другой и прежним он уже не был. Этот сезон прилично начал и вот такое теперь.
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На Бетис надо ставить Начо. Потому что если будет играть Васкес , то пиши пропало .
На матч с Юнионом вообще думать не надо , просто всю Кастильо отправлять и ладно.
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Ответ ZA.RMA
Вальверде? Не его роль думаю…Кава еще да))
Вальверде не мало отыграл на ПЗ когда у Карвахаля была травма
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Ответ bororo
Может пора подводить Винисиуса младшего к играм в основе? Который Тобиас. Отзывы о нём вроде как положительные весьма. Ни разу не видел его в игре, правда. Кто что знает о нём, поделитесь
Положительные отзывы о нём несколько устарели... где-то так на год.
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Сглазили мы Карву…
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Ответ ZA.RMA
Вальверде? Не его роль думаю…Кава еще да))
Вальверде часто во время матча на этой позиции играют, когда Карва уходит в атаку.
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Ответ ZA.RMA
И кто будет заменять его? Васкес…? Он, конечно, мадридиста, но совсем не замена ему(
Васкес, да Начо. Причем не понятно, кто будет первым выбором против сложных соперников (Бетис, Вильярреал). С остальными скорее всего точно Лукас выйдет
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Ответ ZA.RMA
Вальверде? Не его роль думаю…Кава еще да))
Пару лет назад против ливерпуля отлично сыграл на этой позиции
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Ответ ZA.RMA
И кто будет заменять его? Васкес…? Он, конечно, мадридиста, но совсем не замена ему(
Васкес и кто то их дубля. В целом если бы ЦПЗшники все живые были бы, то Вальверде бы сел на ту позицию
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У Реала прямо квест в этом сезоне. Остаться в живых.
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Матчи сборной невиноваты, твёрдо и чётко
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