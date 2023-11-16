Карвахаль о критике: «В трудные времена было много разговоров: «Он старый, медленный, уже не тянет». Тяжело, не буду врать, но «Реал» доверял мне с самого начала»

Даниэль Карвахаль рассказал об отношении к критике.

«Не стану врать и говорить: «Я абстрагируюсь и не слушаю». Да, я слышу и читаю это, и мой отец читает прессу и говорит мне: «Посмотри, что здесь написано». И я говорю ему: «Папа, не читай это, не стоит».

У меня были сложные моменты, как в Глазго. Или в Париже [в 2022 году], когда назначили пенальти за фол на ... Уф.

Было много сомнений: «Он больше не тянет», «он уже стар», «он больше не хочет играть за «Реал», «он медленный», «нужно найти ему замену». Это тяжело, но с самого начала клуб оказал мне максимальное доверие, и я благодарен ему за это», – сказал защитник « » и сборной .

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