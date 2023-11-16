Карвахаль о критике: «В трудные времена было много разговоров: «Он старый, медленный, уже не тянет». Тяжело, не буду врать, но «Реал» доверял мне с самого начала»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Футбол

Даниэль Карвахаль рассказал об отношении к критике.

«Не стану врать и говорить: «Я абстрагируюсь и не слушаю». Да, я слышу и читаю это, и мой отец читает прессу и говорит мне: «Посмотри, что здесь написано». И я говорю ему: «Папа, не читай это, не стоит».

У меня были сложные моменты, как в Глазго. Или в Париже [в 2022 году], когда назначили пенальти за фол на Мбаппе... Уф.

Было много сомнений: «Он больше не тянет», «он уже стар», «он больше не хочет играть за «Реал», «он медленный», «нужно найти ему замену». Это тяжело, но с самого начала клуб оказал мне максимальное доверие, и я благодарен ему за это», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Хоть сам и за Барсу. Но Дани - топ. Один из символов непримиримого соперника.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
В этом сезоне Дани один из лучших в Мадриде, показывает топ-игру, как в старые добрые времена. Ну и видимо действительно диета приносит свои плоды. Продолжай в том же духе, Дани!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Z i Z u
Да, у Карвы были тяжёлые времена. Но он молодец, всегда возвращался на топ уровень.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий