Карвахаля заменили в перерыве игры с «Гранадой» из-за проблем с икроножной мышцей

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига травмы Даниэль Карвахаль Здоровье Футбол

Даниэль Карвахаль не доиграл матч с «Гранадой» из-за повреждения.

Защитник «Реала» был заменен в перерыве игры 15-го тура Ла Лиги.

Как передает As, у него возникли проблемы с левой икроножной мышцей. Главный тренер Карло Анчелотти отметил, что это связано с чрезмерной нагрузкой. Тяжесть повреждения станет известна после обследования.

31-летний футболист провел 13 матчей в Ла Лиге в этом сезоне и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Ну хватит уже травм в этом сезоне, остановитесь!
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здоровья спартанцу. и так травм в команде немало
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Кроме Вальверде,Крооса и Рюдигера основных игроков без каких-то пробем со здоровьем не осталось...
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У него проблемы со стопой, а не с мышцей
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