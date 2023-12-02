Карвахаля заменили в перерыве игры с «Гранадой» из-за проблем с икроножной мышцей

Даниэль Карвахаль не доиграл матч с «Гранадой» из-за повреждения.

Защитник « » был заменен в перерыве игры 15-го тура Ла Лиги.

Как передает As, у него возникли проблемы с левой икроножной мышцей. Главный тренер отметил, что это связано с чрезмерной нагрузкой. Тяжесть повреждения станет известна после обследования.

31-летний футболист провел 13 матчей в в этом сезоне и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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