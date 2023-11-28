Карвахаль допустил, что игроки пойдут на снижение зарплат ради уменьшения количества матчей: «Никогда не говорили, что не сделаем этого. Многие игры несущественны, нас выжимают»
Даниэль Карвахаль высказался о напряженном футбольном календаре.
«Это сложная тема. Многие игроки не согласны с тем, что им приходится проводить так много игр... Во многих случаях эти матчи несущественны.
Люди всегда говорят: «Ну, если они хотят играть меньше, пусть снизят свою зарплату». Мы никогда не говорили, что не будем ее снижать. Игроков выжимают, и качество игры падает.
Календарь требователен к элитному игроку, который играет за главные команды Европы и является игроком сборной. У нас практически не будет летнего отпуска из-за клубного чемпионата мира, чемпионата Европы и Суперкубков.
Я согласен с тренером в том, что игр слишком много. Неслучайно так много травм. Трудно выкладываться на 100% каждые три дня. У игроков есть возможность что-то сделать, но трудно прийти к согласию из-за сложности этого вопроса. Все это связано с таким напряженным графиком», – сказал защитник «Реала».
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