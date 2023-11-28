Карвахаль допустил, что игроки пойдут на снижение зарплат ради уменьшения количества матчей: «Никогда не говорили, что не сделаем этого. Многие игры несущественны, нас выжимают»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Даниэль Карвахаль календарь Футбол

Даниэль Карвахаль высказался о напряженном футбольном календаре.

«Это сложная тема. Многие игроки не согласны с тем, что им приходится проводить так много игр... Во многих случаях эти матчи несущественны.

Люди всегда говорят: «Ну, если они хотят играть меньше, пусть снизят свою зарплату». Мы никогда не говорили, что не будем ее снижать. Игроков выжимают, и качество игры падает.

Календарь требователен к элитному игроку, который играет за главные команды Европы и является игроком сборной. У нас практически не будет летнего отпуска из-за клубного чемпионата мира, чемпионата Европы и Суперкубков.

Я согласен с тренером в том, что игр слишком много. Неслучайно так много травм. Трудно выкладываться на 100% каждые три дня. У игроков есть возможность что-то сделать, но трудно прийти к согласию из-за сложности этого вопроса. Все это связано с таким напряженным графиком», – сказал защитник «Реала».

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38 комментариев

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Зверёк
Вспомнилось то как Месси отказывался снижать зп ради бчк
+76
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+43
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xQcoW
Ответ Зверёк
Вспомнилось то как Месси отказывался снижать зп ради бчк
меси до сих пор трясет деньги от бчк. Доит как может) А налоговые махинации - это как глазурь на торте.
+41
-23
+18
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Тухель
А может про сокращение ЗП поговорят с каким нибудь Субименди например, а не с старпером, который уже всё выиграл и уже и назарабатывал кучу денег, а многим футболистам еще не надоел футбол, да и денег огромных у них нет. Даже если мы тут обсуждаем футболистов только сборных и еврокубков.
+20
-5
+15
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Arthas M
Ответ Тухель
А может про сокращение ЗП поговорят с каким нибудь Субименди например, а не с старпером, который уже всё выиграл и уже и назарабатывал кучу денег, а многим футболистам еще не надоел футбол, да и денег огромных у них нет. Даже если мы тут обсуждаем футболистов только сборных и еврокубков.
Молодые травм не получают? Или тяжёлый календарь в итоге не приведет к тому,что уже в молодом возрасте начнут уезжать в СА?
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+7
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deadjoker
Ответ Зверёк
Вспомнилось то как Месси отказывался снижать зп ради бчк
Погоди. БЧК это семья, это другое :))
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Эрнандес Эрнандес
Ответ benjamin92
Вспомнилось, как Роналду выбивает 19 млн евро с Ювентуса
Так Роналду никогда не клялся, что будет хоть бесплатно играть за Юве 😁
+7
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charly001
Ну так можно отказаться играть за сборную и будет меньше матчей , в чем проблема ??
+6
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+4
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Phantom1289
Ван Дейк вроде говорил, что не будут зп снижать, если кол-во матчей уменьшится. Так что не надо ему говорить за всех.
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Phantom1289
Ответ Зверёк
Вспомнилось то как Месси отказывался снижать зп ради бчк
А к чему ты тут Месси приплел? Конкретно к данной новости это каким боком то?
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Ханс Ланда
Все кто хочет мало играть и много зарабатывать - велком в Саудовскую Аравию
+3
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Isshin88
Ответ Зверёк
Вспомнилось то как Месси отказывался снижать зп ради бчк
Он итак почти за еду играл. Такому скромному человеку было уже просто некуда снижать зарплату.
+4
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alireal
Ответ Зверёк
Вспомнилось то как Месси отказывался снижать зп ради бчк
Потому что барселона ета семья! Это больше чем буква к!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Phantom1289
Ван Дейк вроде говорил, что не будут зп снижать, если кол-во матчей уменьшится. Так что не надо ему говорить за всех.
Не только он. Многие говорят что лучше играть 2 раза в неделю, чем всё время тренироваться.
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Shumi-jr
Скоро игроки будут зарплату на кол-во матчей делить и выбирать в каких играть )
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Arthas M
Ответ Тухель
Люблю людей у которых отсутствует логика полностью в СА уезжают не из за тяжелого календаря, а ради денег и это по моему очевидно всем. И снижением зарплат в Европы бороться с тем чтобы молодые не уезжали в СА это дичайший бред.
Вы очевидных вещей не понимаете,вот тот же Вейга,останься он в Сельте на маленькой зп и получи он тяжёлую травму,что бы с ним было бы? А тяжёлый календарь,напрямую как собственно говорит и Карвахаль сказывается на травмах,вот и что здесь непонятного то?
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charly001
Ответ 10ztv
лучше сократить чемпионат до 16-14 команд. игр меньше, а качество выше
Тогда в провинции футбол вымрет
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Мужанов Дмитрий Александрович
Что-то многовато нытья от них в последнее время. Начиная с ковидного сезона разрешили делать 5 замен(а это половина основы) и несмотря на то что ковид давно позади, количество замен не изменилось. Так что нужно лишь больше использовать ротацию и команда будет в достаточно хорошей форме, особенно такие как Реал(где практически 2 равных состава)
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Тухель
Ответ Arthas M
Молодые травм не получают? Или тяжёлый календарь в итоге не приведет к тому,что уже в молодом возрасте начнут уезжать в СА?
Люблю людей у которых отсутствует логика полностью в СА уезжают не из за тяжелого календаря, а ради денег и это по моему очевидно всем. И снижением зарплат в Европы бороться с тем чтобы молодые не уезжали в СА это дичайший бред.
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БЕКБЕРГАН
Ответ GuruFutbola
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Тебе поро лечится если считаешь что на данный момент игру Карвахаля закончинным карьеру.
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a2wai
Ну в Европе может и согласятся, а вот в РПЛ))))
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AnMe
Не все готовы, такое провернуть будет крайне тяжело, некоторые ради денег и не такое сделают, их тоже можно понять (некоторых). Для очень богатых +/10 лямов не особо решают.
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