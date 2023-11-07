Агент Дзюбы о том, почему игрок не общается с журналистами: «Надо спросить у тех, кто устраивал множество провокаций. Может, ответят»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Спорт-Экспресс Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы прокомментировал отказ игрока от общения с прессой.

«Почему Дзюба не хочет разговаривать с журналистами? Спросите у него. Как есть.

Может, надо спросить у тех, кто устраивал множество провокаций. Может, они ответят», – сказал Леонид Гольдман. 

Дзюба – журналисту: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
А где этот юный искатель славы, кстати. Нашёл другую жертву для харассмента?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий