Агент Дзюбы о том, почему игрок не общается с журналистами: «Надо спросить у тех, кто устраивал множество провокаций. Может, ответят»

Агент Артема Дзюбы прокомментировал отказ игрока от общения с прессой.

«Почему Дзюба не хочет разговаривать с журналистами? Спросите у него. Как есть.

Может, надо спросить у тех, кто устраивал множество провокаций. Может, они ответят», – сказал Леонид Гольдман.

Дзюба – журналисту: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз»

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