Симеоне на вопрос о Феликсе: «Соперников не обсуждаю. «Атлетико» снова проиграл «Барсе», но меня успокаивает, что мы реагируем, когда пропускаем удар»
Диего Симеоне остался доволен игрой «Атлетико» во 2-м тайме матча с «Барселоной».
– Я ухожу под впечатлением от второй половины и со спокойствием от осознания того, что команда реагирует, когда пропускает удар. Первый тайм был не очень хорошим.
Мы снова проиграли «Барселоне», но впереди нас ждет нечто важное, надо лишь подождать.
- Что вы думаете об игре Жоау Феликса?
– Я не обсуждаю соперников. Я вчера об этом сказал, – заявил главный тренер «Атлетико» в эфире Movistar.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Это топ в течение 8 лет. То что он пропустил от Беллингема, ничего не решает…
Пенья капитальный красава, но Марк на голову класснее)
Но после этого почти перестал выручать в больших матчах ЛЧ. Если команда по какой-то причине плохо играла, всегда залетала полная авоська. По крайней мере в ЛЧ (в ЛаЛиге бывали и хорошие матчи).