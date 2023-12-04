Симеоне на вопрос о Феликсе: «Соперников не обсуждаю. «Атлетико» снова проиграл «Барсе», но меня успокаивает, что мы реагируем, когда пропускаем удар»

Диего Симеоне остался доволен игрой «Атлетико» во 2-м тайме матча с «Барселоной».

– Я ухожу под впечатлением от второй половины и со спокойствием от осознания того, что команда реагирует, когда пропускает удар. Первый тайм был не очень хорошим.

Мы снова проиграли «Барселоне», но впереди нас ждет нечто важное, надо лишь подождать.

- Что вы думаете об игре ?

– Я не обсуждаю соперников. Я вчера об этом сказал, – заявил главный тренер « » в эфире Movistar.

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