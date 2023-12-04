Симеоне на вопрос о Феликсе: «Соперников не обсуждаю. «Атлетико» снова проиграл «Барсе», но меня успокаивает, что мы реагируем, когда пропускаем удар»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Жоау Феликс Футбол

Диего Симеоне остался доволен игрой «Атлетико» во 2-м тайме матча с «Барселоной».

– Я ухожу под впечатлением от второй половины и со спокойствием от осознания того, что команда реагирует, когда пропускает удар. Первый тайм был не очень хорошим.

Мы снова проиграли «Барселоне», но впереди нас ждет нечто важное, надо лишь подождать.

- Что вы думаете об игре Жоау Феликса?

– Я не обсуждаю соперников. Я вчера об этом сказал, – заявил главный тренер «Атлетико» в эфире Movistar.

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13 комментариев
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Ответ TAGAY
Оператор тот кще интригант) после сейвов Пеньи тут же включал камеру на Марка) явно намекал на слабую игру Марка в последнее время
С операторской работой в Ла Лиге никогда не было проблем, удивительно как с такими возможностями так отвратительно работает вар
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После гола, оператор удачно выхватил лицо Симионе) На нем уже все было написано
+3
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Ответ b_arfa
После гола, оператор удачно выхватил лицо Симионе) На нем уже все было написано
Оператор тот кще интригант) после сейвов Пеньи тут же включал камеру на Марка) явно намекал на слабую игру Марка в последнее время
+5
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Ответ TAGAY
Оператор тот кще интригант) после сейвов Пеньи тут же включал камеру на Марка) явно намекал на слабую игру Марка в последнее время
Что? Слабая игра Марка? Первый раз слышу…
Это топ в течение 8 лет. То что он пропустил от Беллингема, ничего не решает…
Пенья капитальный красава, но Марк на голову класснее)
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Ответ La victoria es nuèstrà
симеоне в последний годы уже не интересен
Как чудик, который прыгает на бровке или как тренер? Как тренер, напротив, стал интереснее. Как шоумен - хуже.
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симеоне в последний годы уже не интересен
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Ответ b_arfa
С операторской работой в Ла Лиге никогда не было проблем, удивительно как с такими возможностями так отвратительно работает вар
На ВАРе сидят судьи) а они как мы уже знаем чудилы те еще, худшие из топ5 уж точно
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Ответ TAGAY
Оператор тот кще интригант) после сейвов Пеньи тут же включал камеру на Марка) явно намекал на слабую игру Марка в последнее время
Пенья намного сильнее Матша
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Ответ Timati Beweers
Что? Слабая игра Марка? Первый раз слышу… Это топ в течение 8 лет. То что он пропустил от Беллингема, ничего не решает… Пенья капитальный красава, но Марк на голову класснее)
На самом деле уже часто стали критиковать Марка после неудач, дело не только ударе беллингема а в том что в топ играх у Барсы не бывает вратарских побед.. ты вспомнишь матчпротив топ команд при плохой игре команд? С Марком таких побед практически не было.. а в последних играх он пропускал чуть ли не каждый удар.. период 2018-2021 было худшее время из худших, в этот период Марк пускал каждый второй удар по его воротам.
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Ответ TAGAY
На самом деле уже часто стали критиковать Марка после неудач, дело не только ударе беллингема а в том что в топ играх у Барсы не бывает вратарских побед.. ты вспомнишь матчпротив топ команд при плохой игре команд? С Марком таких побед практически не было.. а в последних играх он пропускал чуть ли не каждый удар.. период 2018-2021 было худшее время из худших, в этот период Марк пускал каждый второй удар по его воротам.
В 2015 в полуфинале против Баварии в Мюнхене несколько раз спас и не дал команде Гвардиолы сделать камбэк.
Но после этого почти перестал выручать в больших матчах ЛЧ. Если команда по какой-то причине плохо играла, всегда залетала полная авоська. По крайней мере в ЛЧ (в ЛаЛиге бывали и хорошие матчи).
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