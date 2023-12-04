Феликс после 1:0 с «Атлетико»: «Обо мне говорят каждую неделю – я не обращаю внимания. Благодарю «Барсу» за то, как хорошо меня приняли»
Жоау Феликс рассказал об отношениях с игроками «Атлетико» после ухода из клуба.
Португальский нападающий выступает за «Барселону» на правах аренды. Сегодня «блауграна» одержала победу над «Атлетико» благодаря голу Феликса (1:0).
«Обо мне говорят каждую неделю. Я всегда в центре внимания. Я спокоен, не обращаю внимания, что говорят другие. Я работаю над тем, чтобы стать лучше как игрок. Благодарю за помощь клуб и партнеров по команде, которые так хорошо меня приняли.
У меня хорошие отношения почти со всеми бывшими одноклубниками по «Атлетико». Они знают, что у меня с ними нет никаких проблем. С Чоло [Симеоне] я еще не пересекался», – сказал Феликс.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Это очень сильно подкупает в нем.
И Пенья
У сливочных разрыв шаблона,ведь они не спали и ждали результат матча