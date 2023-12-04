Феликс после 1:0 с «Атлетико»: «Обо мне говорят каждую неделю – я не обращаю внимания. Благодарю «Барсу» за то, как хорошо меня приняли»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс рассказал об отношениях с игроками «Атлетико» после ухода из клуба.

Португальский нападающий выступает за «Барселону» на правах аренды. Сегодня «блауграна» одержала победу над «Атлетико» благодаря голу Феликса (1:0).

«Обо мне говорят каждую неделю. Я всегда в центре внимания. Я спокоен, не обращаю внимания, что говорят другие. Я работаю над тем, чтобы стать лучше как игрок. Благодарю за помощь клуб и партнеров по команде, которые так хорошо меня приняли.

У меня хорошие отношения почти со всеми бывшими одноклубниками по «Атлетико». Они знают, что у меня с ними нет никаких проблем. С Чоло [Симеоне] я еще не пересекался», – сказал Феликс.

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20 комментариев
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Жоау выкладывается на поле и показывает, что его слова про «желание играть за Барселону» не пустые речи.
Это очень сильно подкупает в нем.
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За Феликса отдельно рад,что именно он наказал Атлетико
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Феликс похоже попал в свою команду и это радует, несмотря на то что я не фанат Барсы, мне приятно, когда явно талантливый игрок реализует свой потенциал. Чем больше хороших игроков, тем больше хороших и интересных матчей, все просто)
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Напомню, что Феликс пошёл на очень большие жертвы, в том числе и финансовые, что бы сейчас играть в Барселоне.
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Ответ Кирилл
Жоау выкладывается на поле и показывает, что его слова про «желание играть за Барселону» не пустые речи. Это очень сильно подкупает в нем.
Отдается полностью как Рафинья, оба всегда возвращались назад помогать пресинговать
+6
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Красава Жао…
И Пенья
У сливочных разрыв шаблона,ведь они не спали и ждали результат матча
+14
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хороший игрок.
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Ответ Роман
жаль только контракт с ними всё ещё до 2029 года
Все еще?)) он продлил контракт с Атлетико в день когда перешел в Барселону, чтобы его было легче зарегистрировать с минимальной зарплатой))
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Ответ Zidan GOAT
Зачем сливочным следить за командой, которая идёт на 3 месте?)
Так зачем,если не следишь отвечаешь на комменты в 2 часа ночи?
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Ответ Михо
Феликс похоже попал в свою команду и это радует, несмотря на то что я не фанат Барсы, мне приятно, когда явно талантливый игрок реализует свой потенциал. Чем больше хороших игроков, тем больше хороших и интересных матчей, все просто)
тяжело будет выкупить у атлетов с контрактом до 2029г, интересно что в итоге с ним будет
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Ответ Роман
тяжело будет выкупить у атлетов с контрактом до 2029г, интересно что в итоге с ним будет
Согласен, интересно, особенно учитывая как на нем фолили сегодня, в Атлетико к нему отношение не очень, это явно была установка Симеоне, который недавно продлил контракт. Значит Атлетико он не очень нужен, но цена за трансфер может быть очень высокой
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Ответ Red_Marlboro_
За Феликса отдельно рад,что именно он наказал Атлетико
жаль только контракт с ними всё ещё до 2029 года
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Ответ Роман
жаль только контракт с ними всё ещё до 2029 года
это уже отдельная тема и проблема уже Мендеша
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Ответ Ansu Fati
Все еще?)) он продлил контракт с Атлетико в день когда перешел в Барселону, чтобы его было легче зарегистрировать с минимальной зарплатой))
так о том и речь, Атлетико дёшево не отдаст.
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Ответ ЭкспертДиванный
Красава Жао… И Пенья У сливочных разрыв шаблона,ведь они не спали и ждали результат матча
У них двойной разрыв ибо матрасники их вкатали в газон))
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Ответ Zidan GOAT
Зачем сливочным следить за командой, которая идёт на 3 месте?)
Правильно. Пусть не следят. Нечего расстраиваться, разрыв то в целых 4 очка!!!!
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