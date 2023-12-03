«Байер» нанес 16 ударов в ничейном матче с «Боруссией» против 4 у соперника. Перевес по владению – 61 на 39, по угловым – 16:1

«Байер» превзошел «Боруссию» по статистике, но не смог победить.

Сегодня команды сыграли вничью в рамках 13-го тура Бундеслиги – 1:1.

Команда Хаби Алонсо превзошла « » по ударам в сторону ворот (16:4), в створ (6:2), по владению мячом (61% против 39), числу передач (667:319), угловым (16:1).

xG (показатель ожидаемых голов) « » – 2,33, команды – 0,92.

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