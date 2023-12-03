«Байер» нанес 16 ударов в ничейном матче с «Боруссией» против 4 у соперника. Перевес по владению – 61 на 39, по угловым – 16:1

Теги Боруссия Дортмунд Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

«Байер» превзошел «Боруссию» по статистике, но не смог победить.

Сегодня команды сыграли вничью в рамках 13-го тура Бундеслиги – 1:1.

Команда Хаби Алонсо превзошла «Дортмунд» по ударам в сторону ворот (16:4), в створ (6:2), по владению мячом (61% против 39), числу передач (667:319), угловым (16:1).

xG (показатель ожидаемых голов) «Байера» – 2,33, команды Эдина Терзича – 0,92.

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8 комментариев
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Жаль, что не смогли дожать Дортмунд, который по игре абсолютно не заслуживал очков в этом матче, но таков футбол.
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Полное доминирование, будет очень интересно, если Байер сохранит запал до следующего матча с Баварией
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игра есть и это главное! Алонсо пока выглядит как очень перспективный тренер, и адепт двух систем - немецкой и испанской. Контроль мяча и интенсив в атаке - это выглядит очень интересно. Но цыплят в Европе по весне считают!
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Ответ Капибарбер
Любой матч Барсы против Челси
А может Барса-Бавария
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Ответ GuruFutbola
Жаль Ливерпуль не дожал мчк в финале лч, который по игре абсолютно не заслуживал победы в том матче, но таков футбол
дорогуша, ты шото путаешь, Ливерпуль во-первых дожал мчк, во-вторых не в финале, а в полуфинале лч, тогда еще Дивок неплохо так вставлял)
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Байер все также идет без поражений в чемпионате. Посмотрим, как дальше будет.
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