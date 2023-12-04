«ВТБ Арена» готова к матчу «Динамо» – «Рубин». Газон накрыт пленкой, ее уберут до начала игры
«ВТБ Арена», несмотря на непогоду, готова к матчу «Динамо» – «Рубин».
Игра 17‑го тура Мир РПЛ пройдет сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени.
Агрономы стадиона накрыли газон пленкой, которую уберут до начала игры, сообщает «Матч ТВ».
Сегодня вечером в Москве ожидается температура от минус 8 до минус 9 градусов, небольшой снег.
Вчера в столице в снежную погоду прошли матчи ЦСКА – «Ростов» (2:0) и «Локомотив» – «Зенит» (3:1).
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