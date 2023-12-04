Игроки «Атлетико» сфолили на Феликсе 5 раз. На любом другом игроке «Барсы» нарушали максимум один

Игроки «Атлетико» фолили на Жоау Феликсе чаще, чем на других игроках «Барселоны».

« » обыграла «Атлетико» (1:0) в 15-м туре благодаря голу Феликса. Португалец, арендованный «блауграной» у мадридского клуба, отпраздновал гол.

По данным Marca, в течение матча игроки « » совершили в общей сложности 12 фолов. При этом против было совершено 5 нарушений, в то время как на любом другом игроке «Барселоны» правила нарушались не более одного раза.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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