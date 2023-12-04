Игроки «Атлетико» сфолили на Феликсе 5 раз. На любом другом игроке «Барсы» нарушали максимум один

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Игроки «Атлетико» фолили на Жоау Феликсе чаще, чем на других игроках «Барселоны».

«Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0) в 15-м туре Ла Лиги благодаря голу Феликса. Португалец, арендованный «блауграной» у мадридского клуба, отпраздновал гол.

По данным Marca, в течение матча игроки «Атлетико» совершили в общей сложности 12 фолов. При этом против Феликса было совершено 5 нарушений, в то время как на любом другом игроке «Барселоны» правила нарушались не более одного раза.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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13 комментариев
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Знатно он их 5 точки на орбиту отправил своим голом
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У меня после фолов на Феликсе у самого голеностоп заболел) И судья показал кажется всего 1 желтую за все фолы. Про пенку вообще молчу.
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Все нормально, сам судья дал добро на безнаказанные фолы на Феликсе)
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Ответ Iamliam
У меня после фолов на Феликсе у самого голеностоп заболел) И судья показал кажется всего 1 желтую за все фолы. Про пенку вообще молчу.
пенку даже не стали смотреть вар,
классические кабинетные судьи, спасибо мадридскому админресурсу
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Ответ Кирилл
А по матчу было ощущение, что все игроки Атлетико, кроме Облака, успели сфолить на Феликсе )
матч не смотрел, но меня больше удивило всего 12 фолов от Атлетико в сумме за матч
там им Симеоне чай с ромашкой перед игрой что ли заварил?
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Ответ sed3009
вы Мадриды перепутали)
Я именно про конкретный Мадрид,
Ситуация с судьями с первого матча в Ла Лиге, когда Хетафе позволили играть в регби против Барселоны
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Нарезка действий Феликса против Атлетико

https://twitter.com/XDcomps/status/1731433605745053820?t=3BRV0rVNXs3_X7q106fl6w&s=19
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Феликс-феникс. классный игрок.
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ответ промь: игроки атлетико знают стиль игры португальцы как своего.. поэтому им казалось что легче играть с ним.. это нормально и не надо ради простого момента печатать целую новость и искать подоплеку. вы пойдёте в отбор против игрока зная в какую сторону он скорее всего будет уходить или разворачивать активный или против того которого редко играете? ответ прост и ясен.
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